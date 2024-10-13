Забарный: Во Вроцлаве для нас счастливый стадион. Нам нужна только победа

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал предстоящий матч против Чехии.

“В прошлой игре поле было в ужасном состоянии, это не уровень для матчей с участием национальных сборных. Во Вроцлаве для нас счастливый стадион. Понимаем, что будет трудная игра, нам нужна только победа. Хочу сказать спасибо болельщикам, пришедшим на прошлый матч, и приглашаю всех прийти снова поддержать нас”.