Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забарный: Во Вроцлаве для нас счастливый стадион. Нам нужна только победа
Ранее в этом городе сине-желтые сыграли вничью с Англией и обыграли Исландию
УАФ
Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал предстоящий матч против Чехии.
“В прошлой игре поле было в ужасном состоянии, это не уровень для матчей с участием национальных сборных. Во Вроцлаве для нас счастливый стадион. Понимаем, что будет трудная игра, нам нужна только победа. Хочу сказать спасибо болельщикам, пришедшим на прошлый матч, и приглашаю всех прийти снова поддержать нас”.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Соучек и Цоуфал? В Премьер-лиге не бывает слабых игроков. Считаю, что для Чехии это большой плюс – иметь таких футболистов. Это хорошие игроки, которые могут делать разницу на футбольном поле", – заявил защитник "Борнмута".
Матч Украины против Чехии пройдет завтра, 14 октября.
Популярное сейчас
- Ковалец: Грузины вели себя скромно, а здесь начали слишком много говорить слов, которые сводились к тому, что сборная Украины якобы слабая
- Один из голкиперов сборной Украины покинул лагерь из-за травмы. В распоряжении Реброва теперь два вратаря
- В матче против Польши к Роналду выбежал на поле болельщик. Криштиану остановил стюардов и сфотографировался с фаном – ФОТО
- Украина против Грузии, а также другие матчи Лиги наций. Расписание футбола на 7 – 13 октября
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу