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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Забарный: Во Вроцлаве для нас счастливый стадион. Нам нужна только победа

Национальная сборная Украины

Ранее в этом городе сине-желтые сыграли вничью с Англией и обыграли Исландию

Забарный: Во Вроцлаве для нас счастливый стадион. Нам нужна только победа

УАФ

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Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал предстоящий матч против Чехии.

“В прошлой игре поле было в ужасном состоянии, это не уровень для матчей с участием национальных сборных. Во Вроцлаве для нас счастливый стадион. Понимаем, что будет трудная игра, нам нужна только победа. Хочу сказать спасибо болельщикам, пришедшим на прошлый матч, и приглашаю всех прийти снова поддержать нас”.

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"Соучек и Цоуфал? В Премьер-лиге не бывает слабых игроков. Считаю, что для Чехии это большой плюс – иметь таких футболистов. Это хорошие игроки, которые могут делать разницу на футбольном поле", – заявил защитник "Борнмута".

Матч Украины против Чехии пройдет завтра, 14 октября.

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Национальная сборная Украины Илья Забарный
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Football
Опубликовал: Александр Симченко
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