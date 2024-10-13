Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик не участвовал в последней тренировке сборной Украины - источник
Похоже, микроповреждение
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Эндрю Тодос сообщил в своем телеграм-канале, что нападающий сборной Украины Артем Довбик пропустил последнюю тренировку команды перед матчем 4-го тура Лиги наций с Чехией.
Причины отсутствия Артема неизвестны. Однако на предматчевой пресс-конференции Сергей Ребров сказал, что у кого-то из игроков есть микроповреждения.
Читайте такжеГашек: Довбик является на сегодняшний день лучшим нападающим не только в Европе, но и в мире
Матч Лиги наций Украина - Чехия состоится в понедельник, 14-го октября. Начало - в 21.45.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:zoryalondonsk
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Холанд определился с будущим клубом и готов покинуть Манчестер Сити
- Ковалец: Грузины вели себя скромно, а здесь начали слишком много говорить слов, которые сводились к тому, что сборная Украины якобы слабая
- Один из голкиперов сборной Украины покинул лагерь из-за травмы. В распоряжении Реброва теперь два вратаря
- Украина против Грузии, а также другие матчи Лиги наций. Расписание футбола на 7 – 13 октября
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн