  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Довбик не участвовал в последней тренировке сборной Украины - источник
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Довбик не участвовал в последней тренировке сборной Украины - источник

Национальная сборная Украины

Похоже, микроповреждение

Довбик не участвовал в последней тренировке сборной Украины - источник

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Эндрю Тодос сообщил в своем телеграм-канале, что нападающий сборной Украины Артем Довбик пропустил последнюю тренировку команды перед матчем 4-го тура Лиги наций с Чехией.

Причины отсутствия Артема неизвестны. Однако на предматчевой пресс-конференции Сергей Ребров сказал, что у кого-то из игроков есть микроповреждения.

Читайте такжеГашек: Довбик является на сегодняшний день лучшим нападающим не только в Европе, но и в мире

Матч Лиги наций Украина - Чехия состоится в понедельник, 14-го октября. Начало - в 21.45.

По теме
yellow-arrow
Забарный: Во Вроцлаве для нас счастливый стадион. Нам нужна только победа
yellow-arrow
Ребров: У Чехии уже много лет практически не меняется состав
yellow-arrow
Гашек: Довбик является на сегодняшний день лучшим нападающим не только в Европе, но и в мире
Украина Артем Довбик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
zoryalondonsk
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости