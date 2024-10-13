Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соучек: Знаем о качестве игроков сборной Украины. Будет трудно повторить результат матча в Праге
Полузащитник отмечает квалификацию сине-желтых
Фото: twitter.com/ West Ham
Капитан сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал предстоящий матч против Украины.
“Очень доволен, как играет команда, и надеюсь, что такую игру мы сохраним. После тяжелых матчей физическое состояние далекое от совершенства. Но выигранные поединки улучшают психологическое состояние, что сказывается и на физическом. Надеюсь, уже к следующей игре подойдем в оптимальной форме”.
“Не могу сказать, как мы будем играть против Украины. Мы умеем играть по-разному. Конечно, знаем о качестве игроков сборной Украины, как они играют в своих клубах. Своей игрой в Праге они подтвердили это. Понимаем, что будет достаточно сложно повторить результат матча в Праге, но надеемся, что наша мотивация нам поможет. От результата этой игры будет зависеть положение в турнирной таблице”, – подчеркнул футболист.
В сентябре Чехия принимала Украину в Праге и Соучек отыграл весь матч, забив с пенальти во втором тайме победный гол.
Популярное сейчас
- Ковалец: Грузины вели себя скромно, а здесь начали слишком много говорить слов, которые сводились к тому, что сборная Украины якобы слабая
- Один из голкиперов сборной Украины покинул лагерь из-за травмы. В распоряжении Реброва теперь два вратаря
- Ночью россияне атаковали Искандерами, ракетами X-59 и 68 ударными БПЛА
- Путин – Шевченко: Это ты нам забил? Я тебя запомню
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine