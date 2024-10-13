Соучек: Знаем о качестве игроков сборной Украины. Будет трудно повторить результат матча в Праге

Капитан сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал предстоящий матч против Украины.

“Очень доволен, как играет команда, и надеюсь, что такую ​​игру мы сохраним. После тяжелых матчей физическое состояние далекое от совершенства. Но выигранные поединки улучшают психологическое состояние, что сказывается и на физическом. Надеюсь, уже к следующей игре подойдем в оптимальной форме”.

“Не могу сказать, как мы будем играть против Украины. Мы умеем играть по-разному. Конечно, знаем о качестве игроков сборной Украины, как они играют в своих клубах. Своей игрой в Праге они подтвердили это. Понимаем, что будет достаточно сложно повторить результат матча в Праге, но надеемся, что наша мотивация нам поможет. От результата этой игры будет зависеть положение в турнирной таблице”, – подчеркнул футболист.