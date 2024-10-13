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Заховайло: Если оценить шансы на победу, то даю 55% в пользу Украины. В сентябре наша команда сама себя обыграла
Футбольный менеджер надеется на положительный результат
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Вячеслав Заховайло в эксклюзивном интервью Sport-express прогнозирует, что сборная Украины не проигрывает чехам.
"В этом матче нет однозначного фаворита, но если оценить шансы на победу, то даю 55% в пользу Украины. И наша команда, и Чехия далеки от оптимальной формы и имеют определенный кризис, ряд проблем. У чехов еще и проходит смена поколений. Гашек даже вынужден привлекать ветеранов. В сборную после семи лет отсутствия вернулся нападающий Ян Климент из "Сигмы", например. Гашек, как и Ребров, имеет очень много критики в свой адрес".
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“Я помню сентябрьскую игру. Тогда чехи до начала матча не верили, что смогут переиграть Украину, но получилось так, что наша команда сама себя обыграла. Было очень много ошибок со стороны украинцев.
Чешская стратегия на матч ясна – быстрые контратаки и стандартные положения, где в игре на втором этаже чехи гораздо лучше украинцев. Ожидаю, что обе команды будут играть в вертикальный футбол. От обороны будут действовать. Надеяться на обилие голов не стоит”, – отметил специалист.
Украина, имея 3 зачетных пункта, занимает четвертое место в группе В1.
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