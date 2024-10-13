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Экс-игрок сборной Украины Хома: Я не думаю, что в стартовом составе украинцев на матч с Чехией будут изменения

Национальная сборная Украины

Победный состав не меняют

Экс-игрок сборной Украины Хома: Я не думаю, что в стартовом составе украинцев на матч с Чехией будут изменения

Фото: 1927.kiev.ua

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Ярослав Хома поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги наций между сине-желтыми и Чехией.

"Украинская сборная лишь с третьей попытки отпраздновала первую викторию в Лиге наций текущего сезона. Конечно, в противостоянии с грузинами главным был результат, и в таких случаях зрелищность отходит на второй план. Тем более, что участникам матча в Познани изрядно препятствовало плохое состояние газона.

Все же, после познанского почину нашим ребятам надо побеждать и завтра во Вроцлаве. Хотя по стилистике игры у грузин и чехов нет ничего общего. Грузины преимущественно действуют от обороны, рассчитывая на острые контрвыпады, а чехи делают ставку на силовой футбол и пытаются навязать сопернику жесткую борьбу на каждом клочке поля. В сентябре те же грузины вырвались из тисков этого прессинга и благодаря индивидуальному мастерству дома сокрушили чехов. Посмотрим справятся ли завтра украинцы с этим напором.

И хотя времени на восстановление было мало, я не думаю, что в стартовом составе украинцев будут изменения. Сергей Ребров должен помнить: победный состав не меняют, тем более, когда сохранены ворота на "замке". А уже после перерыва, в зависимости от хода событий на поле, можно вносить какие-то коррективы.

Что касается результата, то, на мой взгляд, завтра во Вроцлаве победитель не будет выявлен", - сказал Хома.

Поединок 4-го тура Лиги наций Украина - Чехия состоится в понедельник, 14-го октября. Старт - в 21:45.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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