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Экс-игрок сборной Украины Хома: Я не думаю, что в стартовом составе украинцев на матч с Чехией будут изменения
Победный состав не меняют
Фото: 1927.kiev.ua
Бывший игрок сборной Украины Ярослав Хома поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги наций между сине-желтыми и Чехией.
"Украинская сборная лишь с третьей попытки отпраздновала первую викторию в Лиге наций текущего сезона. Конечно, в противостоянии с грузинами главным был результат, и в таких случаях зрелищность отходит на второй план. Тем более, что участникам матча в Познани изрядно препятствовало плохое состояние газона.
Все же, после познанского почину нашим ребятам надо побеждать и завтра во Вроцлаве. Хотя по стилистике игры у грузин и чехов нет ничего общего. Грузины преимущественно действуют от обороны, рассчитывая на острые контрвыпады, а чехи делают ставку на силовой футбол и пытаются навязать сопернику жесткую борьбу на каждом клочке поля. В сентябре те же грузины вырвались из тисков этого прессинга и благодаря индивидуальному мастерству дома сокрушили чехов. Посмотрим справятся ли завтра украинцы с этим напором.
И хотя времени на восстановление было мало, я не думаю, что в стартовом составе украинцев будут изменения. Сергей Ребров должен помнить: победный состав не меняют, тем более, когда сохранены ворота на "замке". А уже после перерыва, в зависимости от хода событий на поле, можно вносить какие-то коррективы.
Что касается результата, то, на мой взгляд, завтра во Вроцлаве победитель не будет выявлен", - сказал Хома.
Поединок 4-го тура Лиги наций Украина - Чехия состоится в понедельник, 14-го октября. Старт - в 21:45.
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