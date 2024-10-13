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Национальная сборная Украины

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Грозный: Пусть Чехия не обижается, но мы лучше перестраиваемся, работаем с мячом и без

Национальная сборная Украины

Специалист настроен оптимистично

Грозный: Пусть Чехия не обижается, но мы лучше перестраиваемся, работаем с мячом и без

Новина українською

Вячеслав Грозный поделился ожиданиями матча сборной против Чехии.

“Нужно понимать, что сборная Чехии очень опасна на стандартах. У них большая группа высоких игроков, которые могут выжимать максимум. Поэтому, наверное, мы снова увидим Таловерова в стартовом составе. И Довбик будет, потому что он отлично играет головой.

Игру нужно поднять выше наших ворот, чтобы было меньше опасных стандартов. Сборная Чехии – более силовая, с характером. Но у них нет таких конструктивных футболистов как Шапаренко и Судаков”.

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"Не думаю, что в матче будет много голевых моментов, но есть ощущение, что можем выжать максимум из того, что будем создавать. Минимизировав, конечно, опасность у собственных ворот. Мы будем снова играть надежно, на результат.

Красивой игры не будет. Если есть возможность выиграть группу, почему этим не воспользоваться? У сборной Чехии большие разрывы между линиями, они не успевают перестраиваться. Пусть они не обижаются, но мы лучше перестраиваемся, работаем с мячом и без. Реально вижу возможность иметь 6 очков после матча”, – цитирует Грозного Футбол 24.

В случае победы "сине-желтые" могут сравниться с чехами по набранным баллам.

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Вячеслав Грозный Национальная сборная Украины
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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Александр Симченко
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