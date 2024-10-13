Грозный: Пусть Чехия не обижается, но мы лучше перестраиваемся, работаем с мячом и без

Вячеслав Грозный поделился ожиданиями матча сборной против Чехии.

“Нужно понимать, что сборная Чехии очень опасна на стандартах. У них большая группа высоких игроков, которые могут выжимать максимум. Поэтому, наверное, мы снова увидим Таловерова в стартовом составе. И Довбик будет, потому что он отлично играет головой.

Игру нужно поднять выше наших ворот, чтобы было меньше опасных стандартов. Сборная Чехии – более силовая, с характером. Но у них нет таких конструктивных футболистов как Шапаренко и Судаков”.