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Михалик: Поскольку чехи являются сторонниками агрессивной, силовой манеры, то, возможно, стоит с ними сыграть вторым номером
И таким образом использовать скорость Мудрика
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик оценил игру команды с Грузией и поделился ожиданиями от матча с Чехией.
"В предыдущем матче с грузинами были два разных тайма, до перерыва украинцы свое игровое преимущество материализовали в забитый Михаилом Мудриком гол, а во второй 45-минутке уже больше играли по счету. Максимальная концентрация помогла достичь первой победы. Что касается дебютантов - Ивана Калюжного и Алексея Гуцуляка, то они не подвели. Увидим ли мы их с первых минут поединка с чехами? Думаю, что да. Особенно, если учесть, что в середине поля у соперника играют физически крепкие ребята. Если замены в старте у украинцев и будут, то минимальные. Возможно, в центре защиты или на острие атаки. Это уже решать руководителю Сергею Реброву, который владеет исчерпывающей информацией, кто и насколько готов.
Поскольку чехи являются сторонниками агрессивной, силовой манеры, то, возможно, стоит с ними сыграть вторым номером, учитывая, что реактивный Мудрик находится в боевой спортивной форме, а Николай Шапаренко и Георгий Судаков могут остро сыграть на подступах к штрафной площадке соперника. Но это лишь наши предположения, знаю только, что во Вроцлаве борьба будет еще более упорной, чем с грузинами. Хочется надеяться, что и счет снова будет в нашу пользу", - сказал Тарас Михалик.
Поединок 4-го тура Лиги наций Украина - Чехия состоится в понедельник, 14-го октября. Старт - в 21:45.
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