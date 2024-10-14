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Экс-футболист Александрии: Ребров – топ-тренер. В штабе необходимо убрать некоторых людей

Национальная сборная Украины

Помощники больше мешают, чем помогают?

Экс-футболист Александрии: Ребров – топ-тренер. В штабе необходимо убрать некоторых людей

Фото - Діназ

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Бывший игрок "Черноморца" и "Александрии" Владимир Бондаренко высказал мнение о наставнике "сине-желтых".

"Сергей Ребров – топ-тренер. Перед чемпионатом Европы очень много было разговоров, что у нас топ-сборная, топ-игроки. Слишком высокие у всех были ожидания, они были просто завышены. С июня у нас были поражения от Румынии, Албании и Чехии. Разве в этих сборных кричат, что у них великие футболисты играют? Нет. Все научились в футбол играть”.

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"Под таким шквалом критики Реброву непросто тренировать команду. Но через это тоже нужно пройти. Нашему главному тренеру нужно дать время. В тренерском штабе необходимо убрать некоторых людей, которые только сбивают Реброва, ведут его не туда, куда нужно”, – отметил специалист.

Сейчас Бондаренко возглавляет дубль "Колоса".

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Сергей Ребров Национальная сборная Украины Владимир Бондаренко
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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