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Экс-футболист Александрии: Ребров – топ-тренер. В штабе необходимо убрать некоторых людей
Помощники больше мешают, чем помогают?
Фото - Діназ
Бывший игрок "Черноморца" и "Александрии" Владимир Бондаренко высказал мнение о наставнике "сине-желтых".
"Сергей Ребров – топ-тренер. Перед чемпионатом Европы очень много было разговоров, что у нас топ-сборная, топ-игроки. Слишком высокие у всех были ожидания, они были просто завышены. С июня у нас были поражения от Румынии, Албании и Чехии. Разве в этих сборных кричат, что у них великие футболисты играют? Нет. Все научились в футбол играть”.
"Под таким шквалом критики Реброву непросто тренировать команду. Но через это тоже нужно пройти. Нашему главному тренеру нужно дать время. В тренерском штабе необходимо убрать некоторых людей, которые только сбивают Реброва, ведут его не туда, куда нужно”, – отметил специалист.
Сейчас Бондаренко возглавляет дубль "Колоса".
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