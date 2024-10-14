Экс-футболист Александрии: Ребров – топ-тренер. В штабе необходимо убрать некоторых людей

Бывший игрок "Черноморца" и "Александрии" Владимир Бондаренко высказал мнение о наставнике "сине-желтых".

"Сергей Ребров – топ-тренер. Перед чемпионатом Европы очень много было разговоров, что у нас топ-сборная, топ-игроки. Слишком высокие у всех были ожидания, они были просто завышены. С июня у нас были поражения от Румынии, Албании и Чехии. Разве в этих сборных кричат, что у них великие футболисты играют? Нет. Все научились в футбол играть”.