Заховайло: У нас "шоу лилипутов" в сборной. Почти каждый игрок метр с кепкой… Рассчитывают всех перебегать, а не выходит

Вячеслав Заховайло выделил особенности чешской команды и вспомнил уязвимые места "сине-желтых".

“Не исключаю, что против Чехии Ребров попытается сыграть в три центральных защитника. Я уверен, что мы увидим ортодоксальный футбол. Не будет Украина действовать первым номером и держать мяч большинство игрового времени, потому что некому его держать. Из-за травм у нас вылетели ведущие игроки.

Шик уже давно не демонстрирует хорошую игру. Это вообще не потеря для Чехии. Это не тот игрок, который совершает погоду в сборной. Что касается Гранача, то его потеря не является критической. Все защитники плюс-минус одинакового класса.

Дисциплина – вот главный козырь чехов. Ярких игроков, звезд мирового масштаба, как Недвед, давно уже нет. Чехи выезжают за счет хорошо отлаженной командной игры”.