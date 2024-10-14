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Национальная сборная Украины

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Заховайло: У нас "шоу лилипутов" в сборной. Почти каждый игрок метр с кепкой… Рассчитывают всех перебегать, а не выходит

Национальная сборная Украины

Футбольный менеджер – об отличии в подборе защитников

Заховайло: У нас "шоу лилипутов" в сборной. Почти каждый игрок метр с кепкой… Рассчитывают всех перебегать, а не выходит

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Вячеслав Заховайло выделил особенности чешской команды и вспомнил уязвимые места "сине-желтых".

“Не исключаю, что против Чехии Ребров попытается сыграть в три центральных защитника. Я уверен, что мы увидим ортодоксальный футбол. Не будет Украина действовать первым номером и держать мяч большинство игрового времени, потому что некому его держать. Из-за травм у нас вылетели ведущие игроки.

Шик уже давно не демонстрирует хорошую игру. Это вообще не потеря для Чехии. Это не тот игрок, который совершает погоду в сборной. Что касается Гранача, то его потеря не является критической. Все защитники плюс-минус одинакового класса.

Дисциплина – вот главный козырь чехов. Ярких игроков, звезд мирового масштаба, как Недвед, давно уже нет. Чехи выезжают за счет хорошо отлаженной командной игры”.

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"Победить такую ​​Чехию вполне по силам. Нужно интенсивно играть на мяче, не зажевывать, быстро действовать между зонами, закрутить голову чехам. Выйдет так сыграть – победим, а нет, то чехи нас схавают, если не сыграем иначе, как в первом матче. Дождутся своего момента и забьют. Никак нельзя Украине обнажать зоны и нужно максимально четко играть в защите, помня, что чехи в игре на втором этаже настоящие баскетболисты.

У нас какое-то "шоу лилипутов" в сборной. Да и не только в сборной, но и в клубах. Куда смотрят наши скауты. Практически каждый игрок ростом метр с кепкой… Куда это годится? Со мной могут поспорить, что размер, то есть рост, не важен, но посмотрите на защитников из АПЛ и УПЛ. Все сразу станет ясно. Украинские игроки, если говорить о сборной, как легкая конница. Рассчитывают всех перебегать, а не выходит”, – отметил менеджер.

Добавим, что Вячеслав Заховайло уже не одно десятилетие живет в Чехии.

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Национальная сборная Украины
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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