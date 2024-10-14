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Заховайло: У нас "шоу лилипутов" в сборной. Почти каждый игрок метр с кепкой… Рассчитывают всех перебегать, а не выходит
Футбольный менеджер – об отличии в подборе защитников
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Вячеслав Заховайло выделил особенности чешской команды и вспомнил уязвимые места "сине-желтых".
“Не исключаю, что против Чехии Ребров попытается сыграть в три центральных защитника. Я уверен, что мы увидим ортодоксальный футбол. Не будет Украина действовать первым номером и держать мяч большинство игрового времени, потому что некому его держать. Из-за травм у нас вылетели ведущие игроки.
Шик уже давно не демонстрирует хорошую игру. Это вообще не потеря для Чехии. Это не тот игрок, который совершает погоду в сборной. Что касается Гранача, то его потеря не является критической. Все защитники плюс-минус одинакового класса.
Дисциплина – вот главный козырь чехов. Ярких игроков, звезд мирового масштаба, как Недвед, давно уже нет. Чехи выезжают за счет хорошо отлаженной командной игры”.
"Победить такую Чехию вполне по силам. Нужно интенсивно играть на мяче, не зажевывать, быстро действовать между зонами, закрутить голову чехам. Выйдет так сыграть – победим, а нет, то чехи нас схавают, если не сыграем иначе, как в первом матче. Дождутся своего момента и забьют. Никак нельзя Украине обнажать зоны и нужно максимально четко играть в защите, помня, что чехи в игре на втором этаже настоящие баскетболисты.
У нас какое-то "шоу лилипутов" в сборной. Да и не только в сборной, но и в клубах. Куда смотрят наши скауты. Практически каждый игрок ростом метр с кепкой… Куда это годится? Со мной могут поспорить, что размер, то есть рост, не важен, но посмотрите на защитников из АПЛ и УПЛ. Все сразу станет ясно. Украинские игроки, если говорить о сборной, как легкая конница. Рассчитывают всех перебегать, а не выходит”, – отметил менеджер.
Добавим, что Вячеслав Заховайло уже не одно десятилетие живет в Чехии.
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