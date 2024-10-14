Грозный: Вы хотите, чтобы сборная выигрывала или действовала в стиле Барселоны и Манчестер Сити?

Вячеслав Грозный подробно разобрал выступление национальной команды в матче 3-го тура.

“Исходя из турнирной ситуации, проще было сборной Грузии. Имея шесть очков, она спокойно могла играть в свой футбол. Просто ей никто не дал. Тренерский штаб тактически подготовился к матчу. Нейтрализовали главные возможности соперников: контроль мяча, быстрый переход от обороны к атаке, использование пространства, правильная игра между линиями. Важных футболистов перекрыли системой двойной подстраховки. В отличие от предыдущих матчей, мы не допускали индивидуальных ошибок, не проигрывали борьбу во время стандартов. Мы также создали немного голевых моментов. Была игра на результат. Наши футболисты старались играть просто, надёжно, четко. Им это удалось".

“При правильно организованном прессинге наша команда не позволила сопернику мгновенно переходить от обороны к атаке. Зато именно благодаря Шапаренко, Судакову, Довбику постоянно создавала пространство, чтобы Мудрик, Гуцуляк могли использовать скорость. То есть била соперника их козырями. Надо понять: вы хотите, чтобы сборная выигрывала или действовала в стиле "Барселоны" и "Манчестер Сити"? У нас совсем другие футболисты, с другими возможностями и потенциалом. Должны использовать другие сильные преимущества игроков. За короткий срок подготовки национальной команды трудно достичь полного понимания игроков. Были дебютанты. Чувствовалось, что команда вышла побеждать. Настроение передалось всем. В обороне вся команда хорошо отработала".

"Гуцуляк дорабатывал, и подкатывался, и возвращался с позиции. Мы видели, сколько Гуцуляк открывался, когда Довбик уводил игроков. Если бы проходили передачи, то выбегал бы один на один не один раз. Еще один новичок в стартовом составе – Таловеров. У нас были проблемы при стандартах, а Таловеров умело играет головой. Борьбу наверху он выиграл почти всю. Следует заметить, что впереди был Калюжный. Иван, как "пес на цепи", все вычистил – защитникам было легче играть. Выиграл почти все двоеборья, в которых участвовал. Будет шанс проявить себя Гуцуляку и Калюжному, ведь будь в строю Цыганков, Ярмоленко, Бражко, Степаненко, Сидорчук, то вызовов в национальную команду они могли еще и дальше ждать”, – считает тренер.

Отметим, что Грозный знает возможности некоторых игроков сборной Грузии, поскольку ранее возглавлял "Динамо" (Тбилиси).