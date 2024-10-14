Украина - Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

14 октября сборная Украины встретится с Чехией в 4-м туре Лиги наций. Игра пройдет во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".

В сентябре подопечные Сергея Реброва уже пересекались с чехами, и уступили со счетом 2:3.

Накануне сине-желтые минимально обыграли лидера группы - Грузию (1:0), а Чехия одержала победу над Албанией (2:0).

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Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Смотреть игру можно на MEGOGO Футбол 1. Также трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного.

Кроме того, состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Наций. Дивизион В. 4-й тур

14 октября. Вроцлав. "Тарчинский Арена Вроцлав"

Украина 21:45 Чехия

Трансляция матча - MEGOGO 1, региональные телеканалы Суспільного