Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина - Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Украина - Чехия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
14 октября сборная Украины встретится с Чехией в 4-м туре Лиги наций. Игра пройдет во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".
В сентябре подопечные Сергея Реброва уже пересекались с чехами, и уступили со счетом 2:3.
Накануне сине-желтые минимально обыграли лидера группы - Грузию (1:0), а Чехия одержала победу над Албанией (2:0).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Смотреть игру можно на MEGOGO Футбол 1. Также трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного.
Кроме того, состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига Наций. Дивизион В. 4-й тур
14 октября. Вроцлав. "Тарчинский Арена Вроцлав"
Украина 21:45 Чехия
Трансляция матча - MEGOGO 1, региональные телеканалы Суспільного
Популярное сейчас
- В связи с ажиотажем на столичное дерби, билеты уже перепродают по 600 гривен
- Заховайло: У нас "шоу лилипутов" в сборной. Почти каждый игрок метр с кепкой… Рассчитывают всех перебегать, а не выходит
- Больше никаких шансов: Петракова уволили с должности главного тренера Армении
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу