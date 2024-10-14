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Маркевич: Калюжному до уровня Степаненко еще идти и идти

Национальная сборная Украины

Известный тренер дал оценку игре дебютанта сине-желтых

Маркевич: Калюжному до уровня Степаненко еще идти и идти

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями от игры дебютанта сине-желтых Ивана Калюжного в матче 3-го тура Лиги наций с Грузией (1:0).

- Это жизнь заставила Реброва выпускать такой состав. Сильно я не удивился, когда увидел стартовый состав, потому что кому, как не Калюжному, было играть в опорной зоне? Степаненко и Бражко сейчас с травмами. Поэтому появление Ивана читалось.

Гуцуляк сейчас тоже хорошо выглядит в играх за "Полесье" и тоже заслужил свой шанс и воспользовался им, потому что сыграл достойно. Опыта у Алексея хватает. Ну а Таловеров, кто бы там и что бы ни говорил, но тоже не является плохим центральным защитником. Скажу так - Ребров с составом угадал.

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- Калюжный сможет вытеснить из состава возрастного Степаненко? Или хотя бы застолбить за собой место в заявке Украины на следующие матчи?

- Степаненко - это Степаненко. Калюжному до уровня Тараса еще идти и идти, но задатки у него все необходимые есть. Через два дня, в матче против Чехии, станет понятно получит или нет Иван еще раз приглашение от Реброва, потому что с грузинами он сыграл хорошо, но нужно демонстрировать стабильность не только в одной игре, а постоянно. Поэтому сейчас делать какие-то выводы по Калюжному рано, - считает Маркевич.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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