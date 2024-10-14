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Снова без двух игроков. Заявка сборной Украины на матч с Чехией

Национальная сборная Украины
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Сергей Ребров сделал выбор

Снова без двух игроков. Заявка сборной Украины на матч с Чехией

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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14 октября сборная Украины встретится с Чехией в 4-м туре Лиги наций. Главный тренер сине-желтых Сергея Ребров уже объявил заявку на предстоящую игру.

Заявка сборной Украины на матч против Чехии (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Александр Сваток, 6. Тарас Степаненко, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Иван Калюжный, 16. Александр Назаренко, 17. Владислав Ванат, 18. Александр Тымчик, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков, 21. Дмитрий Крыськив, 22. Николай Матвиенко.

Из тех футболистов, которые находятся во Вроцлаве, в заявку не попали Валерий Бондарь и Владислав Кабаев. Правда, стоит отметить, что в список был включен Тарас Степаненко, который пропустил игру с Грузией из-за повреждения.

Матч Украина - Чехия пройдет во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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