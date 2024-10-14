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Василий Кобин назвал самого сильного правого защитник сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Высоко оценил молодого коллегу по амплуа

Василий Кобин назвал самого сильного правого защитник сборной Украины

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Василий Кобин поделился мыслями об игре Ефима Конопли.

- Василий Васильевич, вы же много лет играли правого защитника. Как оцените игру своего молодого коллеги по амплуа Конопли против Грузии?

- Я считаю, что Ефим справился со своими обязанностями на отлично. Самая главная его задача была - нейтрализовать Кварацхелию. И он с этим справился. Хвича мало наносил ударов и редко брал игру на себя. Конопля его нейтрализовал, конечно, не без помощи партнеров, которые хорошо страховали.

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- С вашей высоты опыта, в чем еще нужно прибавить Конопле, чтобы стать топовым правым защитником?

- Здесь нужно понимать, что требует тренерский штаб от конкретного игрока на конкретной позиции. Если футболист играет на высоком уровне в сборной и "Шахтере" в Лиге чемпионов, то он уже находится на топовом уровне. А если вы имеете в виду - стать звездой мирового масштаба, то здесь Конопле надо добавить в плане игры на оборону. Ефим хорошо работает на атаку, но по надежности игры на защиту надо добавлять. Чтобы стать звездой, у него должен быть хороший баланс.

- Какое ваше субъективное мнение: Конопля сейчас самый сильный правый защитник Украины, или, может, есть другие кандидатуры, тот же Тымчик?

- Я считаю, что Конопля сейчас самый сильный на этой позиции в данный момент. Конечно, у Тымчика есть свои сильные качества, но если брать в целом, то у Ефима больше хороших качеств. Тымчику где-то не хватает уверенной игры, хотя он более работоспособный, быстрый и выполняет больший объем работы, но Ефим лучше понимает игру, - сказал Кобин.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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