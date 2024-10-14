Анатолий Чанцев: Читал про Мудрика, говорят, что футбольный интеллект у него очень слаб

Октябрьские матчи сборной Украины имеют большое значение для ее турнирных дел в группе. Каждый, кто внимательно следит за перипетиями борьбы в ней, хорошо понимает, что для того чтобы сохранить шансы на первое место, нужно набирать максимум очков. В пятницу половину дела сине-желтые уже сделали, обыграв сборную Грузии в Познани – 1:0.

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Мнениями об этом поединке с корреспондентом UA-Футбол поделился один из представителей нашего тренерского корпуса, экс-наставник запорожского "Металлурга" и луганской "Зари" Анатолий Чанцев.

– Насколько счет матча соответствует развитию событий на поле?

- Что и говорить, события в Познани были интересными. Приятно, что мы сыграли "на ноль", хотя несколько сложных моментов у сборной Украины в обороне было. Но Бог миловал. Может, нам немного в этой игре и повезло. То, что мы открыли счет индивидуальными усилиями Мудрика, меня очень порадовало. Ведь давно все ждали того, что он своей игрой будет нас радовать. Вот и порадовал, забив эффектный мяч в ворота Грузии. Был у Мудрика еще один момент, однако голкипер грузинской команды здорово среагировал, сыграв на высоком уровне. Хотя удар был достаточно тяжелым для вратаря. А вот когда происходил результативный удар, то пропущенный затем мяч голкипер Мамардашвили объяснил тем, что его подвело то ли сырое поле, то ли бутсы. Впрочем, это уже не столь важно. Был хороший гол, ставший следствием своеобразного слалома Мудрика, которым он отличается. Эти его действия лишний раз доказали, что Михаил подобные вещи делать до сих пор умеет ловко. В єтой связи вспоминаются слова нескольких известных английских футболистов, играющих в АПЛ и хорошо знающих Мудрика. Так вот, я читал их комментарии об этом игроке, и они говорят, что футбольный интеллект у него очень слаб. Если это и так, то не следует забывать, что парню нужно еще развиваться. Я уверен, что будущее у Мудрика будет интересным.

- За счет чего, на ваш взгляд, сборной Украины удалось одержать верх над Грузией?

– Поединок с грузинами в определенной степени показал, что наши ребята были хорошо мотивированы и сумели продемонстрировать приличную игру. И это делать нужно и дальше. Ведь мотивация – движущая сила, управляющая игроком на поле в правильном направлении. Когда футболист мотивирован, он будет делать на поле даже то, чего никогда раньше не делал. Причем в два раза больше. В матче с грузинами наши ребята сражались, отбирали мяч и продвигались вперед. Это дает основания надеяться, что тренерский штаб национальной сборной и дальше будет нацеливать подопечных на игру подобным образом. Мне понравилось, что в этом матче на поле находились новые игроки. И я уже не в первый раз скажу о Калюжном. Приглашение этого исполнителя очень перспективно на будущее. Этот парень займет достаточно сложную и ответственную позицию на поле. Не хочу повторяться, но тот факт, что молодые и новые футболисты пополняют ряды национальной сборной – правильный шаг, который нужно было делать еще раньше.

- Грузинская сборная под руководством Вилли Саньйоля в матче с Украиной вас разочаровала?

- Нисколько. Этому тренеру я аплодировал в играх Лиги наций. Мне очень понравился матч с Чехией, в котором сборная Грузии полностью переиграла соперника – 4:1! Как она играла! Было приятно смотреть. Грузины играли от сердца. Не знаю, что там Вилли Саньйоль сказал подопечным перед той игрой, но они были раскрепощены и мотивированы. Грузинская сборная в поединке с чехами играла в очень техничный и скоростной футбол. Если говорить о проигранном матче с Украиной, то я не думаю, что для Грузии это будет каким-то болезненным ударом. Нет. Уверен, что грузины еще покажут, в какой футбол они умеют играть. Это техничные и индивидуально очень сильные футболисты. В познаньском матче, на мой взгляд, качество поля сыграло с ними злую шутку.

- Какие ожидания от следующего поединка сборной Украины – с Чехией?

– Я всегда болею за Украину. Как бы тяжело нашей сборной не было, но мне очень хочется, чтобы она демонстрировала достойную игру и одерживала победы. Меня обнадеживает тот факт, что у национальной команды есть новые футболисты, есть игрок в опорной зоне, который "выгрызает" мяч у соперников. Может, он покажет другим партнерам, как это нужно делать. А если вся наша команда сплотится в единый кулак, то все будет хорошо. Я думаю, что руководство сборной Украины разберется, что и как. А пока вся наша страна увидела, что у главной команды достойное изменение и у нее есть на что рассчитывать. На 99 процентов я уверен, что в поединке с Чехией будет результат.