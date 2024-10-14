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Кобин: Сборная Украины будет уступать чехам на стандартах и в борьбе

Национальная сборная Украины

Экс-игрок сборной сделал свой прогноз на сегодняшнее противостояние

Кобин: Сборная Украины будет уступать чехам на стандартах и в борьбе

Фото - Металіст

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Бывший защитник сборной Украины Василий Кобин поделился своими мыслями накануне матча национальной команды против Чехии.

"Мы однозначно будем уступать чехам на стандартных положениях и в борьбе, но в техническом плане наша сборная лучше. Посмотрим посмотрим. Очень важное значение будет иметь, какой план выберет тренерский штаб на игру, и как будут развиваться события на поле с первых минут. Поэтому здесь трудно что-то прогнозировать. Также нужно понимать, какой состав будет у нас, и у чехов. Каждый тренер будет строить планы на отдельную игру, потому что результат очень важен.

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Может быть такое, что Чехия отдаст нам инициативу и будет играть на переходных фазах. Тем более нам нужно побеждать и играть первым номером. У нас есть быстрые игроки и мы можем этим воспользоваться. Насыщенную оборону будет тяжело вскрывать, но я думаю, шансы есть. Верю, что наша сборная победит.

Мой прогноз? 2:1 в нашу пользу", - поделился Кобин.

Матч Украина - Чехия состоится сегодня, 14 октября и начнется в 21:45 по Киеву.

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Василий Кобин Украина Чехия
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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