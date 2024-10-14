Полтавец: Убежден, что сборная Украины выиграет у Чехии

Бывший игрок запорожского "Металлурга", днепропетровского "Днепра", киевского "Арсенала" и одесского "Черноморца", а ныне помощник тренера "Реал Фармы" Валентин Полтавец поделился своими впечатлениями об игре нашей национальной команды с грузинами (1:0).

– Что больше всего поразило или удивило в матче Украина – Грузия?

– Отношение к делу наших ребят и сам результат. Это то, чего все мы ждали уже давно. Победа сборной Украины нас порадовала, ведь грузины все же являются лидерами группы. Особенно ценной она является после двух наших игр на старте турнира, тем более, что многие скептики начали делать преждевременные выводы: мол, наша сборная "не та". Поэтому в прошлую пятницу порадовал уровень игры и результат.

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– Игра какой линии нашей сборной больше всего заслуживает награды?

– Однозначно: линия обороны. Если сыграли "на ноль" и при этом забили, то можно констатировать: команда отработала хорошо. В футболе так всегда: если не пропускаешь, то как минимум не проигрываешь.

– Может ли стать победа над Грузией психологическим рычагом, который положительным образом повлияет на футболистов сборной Украины?

– Бесспорно. Я уже говорил выше, что сборная Грузии – лидер группы. Ничейный результат в этой встрече ставил под сомнение шансы нашей команды в борьбе за первое место. Однозначно: победа нам была нужна кровь из носу, и как глоток свежего воздуха. И хорошо, что мы ее достигли. Так что сейчас сборной Украины будет психологически легче играть.

– Стартовые матчи или даже первую часть турнирной дистанции отбора наша национальная команда проваливает, а затем героическими усилиями пытается наверстать упущенное. Как думаете, почему так происходит?

– Нельзя сказать, что дело в недооценке соперников. Трудно втягиваемся, привыкаем к соперникам и турнирным особенностям. Поэтому решаем свои вопросы уже по ходу соревнований.

– Может дело в снижении футболистами требований к самому себе?

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться внутри команды. Не зная этого, мы об этом не можем говорить. Понятно, что если тот или иной игрок накануне какие-то моменты не реализовывал, не дорабатывал, а через две недели все это уже делает, то нельзя сказать, что он вышел на новый уровень в физическом плане или подготовил свое мастерство. Мастерство у наших ребят есть, ведь недаром многие из них играют в хороших европейских клубах. Скорее всего, имеет место настроенность на сборную Украины соперников. Ведь наша национальная команда сейчас воспринимается совсем не так, как раньше. На нее настраиваются, как на лидера, фаворита. Возможно, в чем-то мы действительно немножечко недорабатываем. Но потом, когда дальше уже некуда отступать, то тогда мы решаем свои задачи.

– Как, по вашему мнению, сложится следующий поединок для нашей сборной – с Чехией?

– Я убежден, что мы выиграем. Ведь победа над Грузией дала нашей сборной вдохновение. Предсказываю счет 2:0, - сказал Полтавец.