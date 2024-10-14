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Стало известно, в каких комплектах форм сыграют Украина и Чехия
Поединок состоится сегодня в 21:45
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
14 октября сборная Украины проведет матч четвертого тура Лиги наций. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Чехии.
Команды уже определились с формами на сегодняшнее противостояние.
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Украинская сборная проведет игру в домашнем, желтом комплекте. Наш вратарь сыграет в фиолетовом цвете. Чехи выбрали на поединок красно-белую экипировку, а голкипер соперника будет одет в черной форме.
Добавим, что матч Украина - Чехия пройдет во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
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