  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Стало известно, в каких комплектах форм сыграют Украина и Чехия
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, в каких комплектах форм сыграют Украина и Чехия

Национальная сборная Украины
Обновлено

Поединок состоится сегодня в 21:45

Стало известно, в каких комплектах форм сыграют Украина и Чехия

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

14 октября сборная Украины проведет матч четвертого тура Лиги наций. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Чехии.

Команды уже определились с формами на сегодняшнее противостояние.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинская сборная проведет игру в домашнем, желтом комплекте. Наш вратарь сыграет в фиолетовом цвете. Чехи выбрали на поединок красно-белую экипировку, а голкипер соперника будет одет в черной форме.

Добавим, что матч Украина - Чехия пройдет во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Читайте такжеКобин: Сборная Украины будет уступать чехам на стандартах и в борьбе
По теме
yellow-arrow
"Я бы обоих забрал". Украинский тренер оценил Мудрика и Кварацхелию
yellow-arrow
Определились комментаторы матча сборной Украины против Чехии
yellow-arrow
Полтавец: Убежден, что сборная Украины выиграет у Чехии
Украина Чехия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости