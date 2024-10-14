Стало известно, в каких комплектах форм сыграют Украина и Чехия

14 октября сборная Украины проведет матч четвертого тура Лиги наций. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Чехии.

Команды уже определились с формами на сегодняшнее противостояние.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинская сборная проведет игру в домашнем, желтом комплекте. Наш вратарь сыграет в фиолетовом цвете. Чехи выбрали на поединок красно-белую экипировку, а голкипер соперника будет одет в черной форме.

Добавим, что матч Украина - Чехия пройдет во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.