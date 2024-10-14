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Определились комментаторы матча сборной Украины против Чехии
Поединок покажет MEGOGO и Суспільне
14 октября сборная Украины встретится с Чехией в 4-м туре Лиги наций. Игра пройдет во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".
Матч покажет медиасервис MEGOGO, официальный вещатель Лиги наций, на OTT-платформе и телеканале "MEGOGO СПОРТ", который вещает в цифровой эфирной сети Т2 и в кабельных сетях.
Суспільне Мовлення, партнер MEGOGO в трансляции Лиги наций УЕФА, покажет матч "сине-желтых" на местных телеканалах Суспільного в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).
На MEGOGO матч Украина - Чехия прокомментируют Виталий Волочай и Роберто Моралес. За час до игры начнется предматчевая студия и продолжится в перерыве и после финального свистка. Ее покажет также телеканал "MEGOGO СПОРТ". Ведущими будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а их гостями - экс-игроки сборной Украины Александр Головко и Сергей Нагорняк.
Найти трансляцию на MEGOGO можно в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Перший", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телебачення", который появится на сервисе в день события. Кроме этого, на медиасервисе можно будет посмотреть игру с переводом на жестовом языке от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".
На "MEGOGO СПОРТ" и местных каналах Суспільного Мовлення на матче будут работать комментаторы MEGOGO Виталий Кравченко и Вадим Шевякин.
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