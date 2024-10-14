"Я бы обоих забрал". Украинский тренер оценил Мудрика и Кварацхелию

Бывший защитник сине-желтых Василий Кобин сравнил вингеров сборных Украины и Грузии - Михаила Мудрика и Хвичу Кварацхелию соответственно.

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- Много дискуссий сейчас, кто является лучшим: Мудрик или Кварацхелия. Михаил в матче сборных забил решающий гол и выглядел ярче, но на клубном уровне Хвича выглядит гораздо увереннее. Какое ваше мнение?

- Здесь нужно понимать структуру игры команды, под которую брать конкретного игрока. Мое мнение, что Кварацхелия сильнее Миши в позиционной игре, а на пространстве, в контратаках есть мало равных Мудрику. Есть мало игроков с такой скоростью и умением работать с мячом на такой скорости.

Хвича больше подходит команде, которая постоянно играет первым номером, и которой нужно скрывать насыщенную оборону. В игре, где команда имеет мало пространства и большое скопление игроков, Кварацхелия имеет преимущество над Мудриком. Но на пространстве Миша сильнее.

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- Ну а с точки зрения тренера, вы кого бы взяли себе в команду: Хвичу или Мудрика?

- Я бы обоих забрал, а потом ломал бы голову, чтобы найти им обоим место в стартовом составе, чтобы использовать одновременно (смеется). Это два классных игрока, а тренер уже разберется, как их использовать на поле в тех или иных тактических схемах, - сказал Кобин.