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Национальная сборная Украины

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ФОТО. Сборная Украины прогулялась по парку Вроцлава перед матчем с Чехией

Национальная сборная Украины

Украинская команда совершила непродолжительную пешую прогулку

ФОТО. Сборная Украины прогулялась по парку Вроцлава перед матчем с Чехией

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

14 октября сборная Украины проведет матч четвертого тура Лиги наций. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Чехии.

Сегодня в первой половине дня украинская команда совершила непродолжительную пешую прогулку по одному из живописных парков польского Вроцлава, сообщает пресс-служба УАФ.

Отметим, что уже известна заявка сборной Украины на поединок с чехами.

Матч Украина - Чехия пройдет во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Фото: УАФ / Автор - Дан Балашов

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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