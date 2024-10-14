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ФОТО. Сборная Украины прогулялась по парку Вроцлава перед матчем с Чехией
Украинская команда совершила непродолжительную пешую прогулку
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
14 октября сборная Украины проведет матч четвертого тура Лиги наций. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Чехии.
Сегодня в первой половине дня украинская команда совершила непродолжительную пешую прогулку по одному из живописных парков польского Вроцлава, сообщает пресс-служба УАФ.
Отметим, что уже известна заявка сборной Украины на поединок с чехами.
Матч Украина - Чехия пройдет во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Фото: УАФ / Автор - Дан Балашов
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