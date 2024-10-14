Федорчук: Украине в матче с Чехией следует сосредоточиться на игре вторым номером

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук поделился ожиданиями от матча против Чехии в четвертом туре Лиги наций.

"Прежде всего, очень многое будет зависеть от процесса восстановления. Нашей сборной пришлось провести довольно изнурительный поединок с грузинами, к тому же, на вязком газоне в Познани. Хотя положительный результат должен пригодиться, ведь была добыта первая победа в Лиге наций. Я думаю, что от этого и будет отталкиваться рулевой Сергей Ребров, когда будет определять тех, кто пойдет сегодня в бой. Ошибка в выборе может стоить очень дорого.

Кто не совсем вписывался? Алексей Гуцуляк, не всегда успевал в опорной зоне Иван Калюжный, хотя, как для дебюта они сыграли неплохо. Конечно, большего ждали от Артема Довбика. У этого гренадера чувствуется потенциал, но пока в его действиях много противоречивого, отсюда и голевая засуха в главной команде страны.

Возможны ли изменения на этих позициях? Поскольку я нахожусь вне сборной, то сложно что-то спрогнозировать. Тем более, что тот же Довбик отсутствовал на вчерашней тренировке. Хотя я не удивлюсь появлению с первых минут Тараса Степаненко, Александра Зубкова и Романа Яремчука.

Я считаю, что следует сосредоточиться на игре вторым номером. Чехи - физически крепкие, будут давить по всей ширине, надо терпеть и ждать своего шанса в контратаках. А при позиционном наступлении можно не избежать угроз, потому что наша защита не из мобильных и успеет вернуться в тыл, когда соперник, образно говоря, уже будет выходить из душевой.

Также посоветовал бы нашим ребятам не нарушать правила на флангах, этим они грешили в поединке с грузинами, потому что чехи значительно лучше действуют на "втором этаже" и на подборах.

Конечно, хочется, чтобы украинцы взяли реванш за поражение в Праге, но склоняюсь к тому, что будет ничья. Это также неплохой задел, который позволяет продолжить борьбу за повышение в классе. Тем более, что из спаренных матчей наши второй проводят хуже", - сказал Федорчук.