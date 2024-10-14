Сачко: полузащитникам нужно лучше взаимодействовать с Довбиком, пока он на голодном пайке

Бывший нападающий и действующий тренер Василий Сачко сделал прогноз на матч между сборными Украины и Чехии в четвертом туре Лиги наций.

"Считаю, что противостояние во Вроцлаве будет определяющим, ибо только победа позволит украинцам продолжить борьбу за повышение в классе.

Мне понравилось с каким настроем подопечные Сергея Реброва провели предыдущий матч с Грузией. Все работали на победу. Будем надеяться, что еще рьянее, агрессивнее наши будут действовать сегодня во Вроцлаве.

На мой взгляд, ротация в старте украинской сборной будет, но незначительная: 1-2 позиции. Также хочется пожелать нашим прежде всего полузащитникам лучше взаимодействовать с нападающим Артемом Довбиком, искать интересные продолжения для атак, тогда он чаще будет оказываться в ударной позиции. Пока же Довбик часто находится, образно говоря, на голодном пайке, отсюда и голевая засуха, которая вредит нашей сборной.

Все же, я настроен оптимистично, Вроцлав для украинцев - фартовый город, склоняюсь к тому, что номинальные хозяева возьмут верх с преимуществом в один мяч", - сказал Сачко.