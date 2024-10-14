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Назаренко: Ребров сказал, что будет ротация, но я бы победный состав не менял
Дебютант сборной Украины готов сыграть в матче с Чехией
УАФ
Хавбек "Полесья" Александр Назаренко, который недавно дебютировал в
считает, что двух дней на восстановление должно хватить.
"С Чехией нужно быть готовым к борьбе. У них там все очень высокие, хорошо умеют бороться.
Успел ли восстановиться? Если хорошо восстановиться, то мне одного дня достаточно.
Сергей Ребров сказал, что будет ротация, но я бы победный состав не менял", – сказал Назаренко.
Напомним, что матч Украина – Чехия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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