Назаренко: Ребров сказал, что будет ротация, но я бы победный состав не менял

Хавбек "Полесья" Александр Назаренко, который недавно дебютировал в сборной Украины в матче против Грузии (1:0), поделился ожиданиями от матча с Чехией.

считает, что двух дней на восстановление должно хватить.

"С Чехией нужно быть готовым к борьбе. У них там все очень высокие, хорошо умеют бороться. Успел ли восстановиться? Если хорошо восстановиться, то мне одного дня достаточно. Сергей Ребров сказал, что будет ротация, но я бы победный состав не менял", – сказал Назаренко.

Напомним, что матч Украина – Чехия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.