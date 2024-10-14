  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Назаренко: Ребров сказал, что будет ротация, но я бы победный состав не менял
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назаренко: Ребров сказал, что будет ротация, но я бы победный состав не менял

Национальная сборная Украины
Обновлено

Дебютант сборной Украины готов сыграть в матче с Чехией

Назаренко: Ребров сказал, что будет ротация, но я бы победный состав не менял

УАФ

Новина українською

Хавбек "Полесья" Александр Назаренко, который недавно дебютировал в сборной Украины в матче против Грузии (1:0), поделился ожиданиями от матча с Чехией.

считает, что двух дней на восстановление должно хватить.

"С Чехией нужно быть готовым к борьбе. У них там все очень высокие, хорошо умеют бороться.

Успел ли восстановиться? Если хорошо восстановиться, то мне одного дня достаточно.

Сергей Ребров сказал, что будет ротация, но я бы победный состав не менял", – сказал Назаренко.

Напомним, что матч Украина – Чехия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

По теме
yellow-arrow
Сачко: Полузащитникам нужно лучше взаимодействовать с Довбиком, пока он на голодном пайке
yellow-arrow
Федорчук: Украине в матче с Чехией следует сосредоточиться на игре вторым номером
yellow-arrow
ФОТО. Сборная Украины прогулялась по парку Вроцлава перед матчем с Чехией
Украина Чехия Александр Назаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 18:23
Рвись в бой Назаренко переступая через тупого реброффа. На тебя огромная надежда!
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 18:23
Рвись в бой Назаренко переступая через тупого реброффа. На тебя огромная надежда!
Ответить
0
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
14.10.2024 в 19:19
Дивись престарілий гомосек в памперсах ж0пу не порви !
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости