Таловеров, Степаненко, Гуцуляк и Мудрик - в старте сборной Украины на Чехию

Сегодня, 14 октября, сборная Украины проведет в Польше свой условно домашний матч 4-го тура Лиги наций с Чехией.

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украина: Трубин, Конопля, Таловеров, Забарный, Матвиенко, Степаненко, Шапаренко, Гуцуляк, Мудрик, Судаков, Довбик

Запасные: Бущан, Михайличенко, Сваток, Яремчук, Буяльский, Калюжный, Назаренко, Ванат, Тымчик, Зубков, Крыськив

Чехия: Коварж, Боржил, Крейчи, Витик, Провод, Черв, Соучек, Цоуфал, Шулц, Черны, Хоры

Запасные: Кински, Едличка, Змрзлы, Климент, Гранач, Гложек, Чванчара, Кухта, Кушей, Калвах, Лингр, Крал

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.