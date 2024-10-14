  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Таловеров, Степаненко, Гуцуляк и Мудрик - в старте сборной Украины на Чехию
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Таловеров, Степаненко, Гуцуляк и Мудрик - в старте сборной Украины на Чехию

Национальная сборная Украины

Стартовые составы команд

Таловеров, Степаненко, Гуцуляк и Мудрик - в старте сборной Украины на Чехию

Дан Балашов - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 октября, сборная Украины проведет в Польше свой условно домашний матч 4-го тура Лиги наций с Чехией.

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украина: Трубин, Конопля, Таловеров, Забарный, Матвиенко, Степаненко, Шапаренко, Гуцуляк, Мудрик, Судаков, Довбик

Запасные: Бущан, Михайличенко, Сваток, Яремчук, Буяльский, Калюжный, Назаренко, Ванат, Тымчик, Зубков, Крыськив

Чехия: Коварж, Боржил, Крейчи, Витик, Провод, Черв, Соучек, Цоуфал, Шулц, Черны, Хоры

Запасные: Кински, Едличка, Змрзлы, Климент, Гранач, Гложек, Чванчара, Кухта, Кушей, Калвах, Лингр, Крал

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

По теме
yellow-arrow
Буряк: Мудрик - один из знаковых и талантливых футболистов Украины, вокруг него нужно строить игру
yellow-arrow
Борьба продолжается. Украина - Чехия. Текстовая трансляция матча Лиги наций
yellow-arrow
Назаренко: Ребров сказал, что будет ротация, но я бы победный состав не менял
Украина Чехия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
14.10.2024 в 20:53
Сирожа, ты дурак? Где Калюжный?
Ответить
1
3
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
14.10.2024 в 20:53
Сирожа, ты дурак? Где Калюжный?
Ответить
1
3
Альберт Гімно
14.10.2024 в 20:44
Ну, и чего не Калюжный? Сдох?
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости