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Таловеров, Степаненко, Гуцуляк и Мудрик - в старте сборной Украины на Чехию
Стартовые составы команд
Дан Балашов - УАФ
Сегодня, 14 октября, сборная Украины проведет в Польше свой условно домашний матч 4-го тура Лиги наций с Чехией.
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.
Украина: Трубин, Конопля, Таловеров, Забарный, Матвиенко, Степаненко, Шапаренко, Гуцуляк, Мудрик, Судаков, Довбик
Запасные: Бущан, Михайличенко, Сваток, Яремчук, Буяльский, Калюжный, Назаренко, Ванат, Тымчик, Зубков, Крыськив
Чехия: Коварж, Боржил, Крейчи, Витик, Провод, Черв, Соучек, Цоуфал, Шулц, Черны, Хоры
Запасные: Кински, Едличка, Змрзлы, Климент, Гранач, Гложек, Чванчара, Кухта, Кушей, Калвах, Лингр, Крал
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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