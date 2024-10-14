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Месси или Шевченко? Назаренко ответил на вопрос, с кем бы хотел играть в одном клубе
Блиц-опрос для Александра Назаренко
uaf.ua
Хавбек "Полесья" и
– Выиграть чемпионат мира со сборной или получить "Золотой мяч"?
– Выиграть чемпионат мира со сборной.
– Играть в одном клубе с Шевченко или в одном клубе с Месси?
– С Шевченко.
– Ответить за музыку в раздевалке или быть главным юмористом команды?
– За музыку.
– Кто сейчас за музыку отвечает?
– Жора Бущан, но я могу ошибаться. Я еще не раскусил, кто там главный за музыку.
– Каждый матч получать желтую или каждый матч попадать в один офсайд?
– Попадать в офсайд.
– Загулять вместе с Милевским или Джеком Грилишем?
– С Грилишем.
– Быть капитаном команды или лучшим бомбардиром?
– Бомбардиром.
– Играть на поле под дождем или на поле под палящим солнцем?
– Под дождем.
– Иметь самую лучшую скорость или самую лучшую технику?
– Наверное, технику.
– Играть весь матч с резиновым утенком в руке или в шлеме для американского футбола?
– В шлеме.
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