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Месси или Шевченко? Назаренко ответил на вопрос, с кем бы хотел играть в одном клубе

Национальная сборная Украины
Обновлено

Блиц-опрос для Александра Назаренко

Месси или Шевченко? Назаренко ответил на вопрос, с кем бы хотел играть в одном клубе

uaf.ua

Новина українською

Хавбек "Полесья" и сборной Украины Александр Назаренко ответил на своеобразный, но интересный футбольный блиц-опрос.

– Выиграть чемпионат мира со сборной или получить "Золотой мяч"?

– Выиграть чемпионат мира со сборной.

– Играть в одном клубе с Шевченко или в одном клубе с Месси?

– С Шевченко.

– Ответить за музыку в раздевалке или быть главным юмористом команды?

– За музыку.

– Кто сейчас за музыку отвечает?

– Жора Бущан, но я могу ошибаться. Я еще не раскусил, кто там главный за музыку.

– Каждый матч получать желтую или каждый матч попадать в один офсайд?

– Попадать в офсайд.

– Загулять вместе с Милевским или Джеком Грилишем?

– С Грилишем.

– Быть капитаном команды или лучшим бомбардиром?

– Бомбардиром.

– Играть на поле под дождем или на поле под палящим солнцем?

– Под дождем.

– Иметь самую лучшую скорость или самую лучшую технику?

– Наверное, технику.

– Играть весь матч с резиновым утенком в руке или в шлеме для американского футбола?

– В шлеме.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
14.10.2024 в 22:40
Ото лизнув, так лизнув. Треба Мессі призначити головою УАФ, що сам Сашко Назаренко хотів з ним зіграти. Бо інакше - Сашко повз збірну пролетить, бо Шева ще той нарцис
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
14.10.2024 в 22:40
Ото лизнув, так лизнув. Треба Мессі призначити головою УАФ, що сам Сашко Назаренко хотів з ним зіграти. Бо інакше - Сашко повз збірну пролетить, бо Шева ще той нарцис
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