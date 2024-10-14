Месси или Шевченко? Назаренко ответил на вопрос, с кем бы хотел играть в одном клубе

Хавбек "Полесья" и сборной Украины Александр Назаренко ответил на своеобразный, но интересный футбольный блиц-опрос.

– Выиграть чемпионат мира со сборной или получить "Золотой мяч"?

– Выиграть чемпионат мира со сборной.

– Играть в одном клубе с Шевченко или в одном клубе с Месси?

– С Шевченко.

– Ответить за музыку в раздевалке или быть главным юмористом команды?

– За музыку.

– Кто сейчас за музыку отвечает?

– Жора Бущан, но я могу ошибаться. Я еще не раскусил, кто там главный за музыку.

– Каждый матч получать желтую или каждый матч попадать в один офсайд?

– Попадать в офсайд.

– Загулять вместе с Милевским или Джеком Грилишем?

– С Грилишем.

– Быть капитаном команды или лучшим бомбардиром?

– Бомбардиром.

– Играть на поле под дождем или на поле под палящим солнцем?

– Под дождем.

– Иметь самую лучшую скорость или самую лучшую технику?

– Наверное, технику.

– Играть весь матч с резиновым утенком в руке или в шлеме для американского футбола?

– В шлеме.