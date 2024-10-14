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Национальная сборная Украины

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И снова после углового. Украина пропустила от Чехии и потеряла Гуцуляка, которого вынесли на носилках

Национальная сборная Украины
Обновлено

Еще и травму получил Гуцуляк

И снова после углового. Украина пропустила от Чехии и потеряла Гуцуляка, которого вынесли на носилках

fotbal.cz

Новина українською

Сборная Украины проводет в Польше свой условно домашний матч 4-го тура Лиги наций с Чехией.

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Пожалуй, равную в начале тайма переломили чехи, которые забили на 18-й минуте, и снова после углового.

Казалось, наши отбились после навеса, но Черв первым на подбирании пробил под штангу метров с 22-х.

Также в эпизоде травму получил Алексей Гуцуляк, который столкнулся головой с соперником. Травма головы у хавбека оказалась серьезной - его вынесли на носилках. Вместо Гуцуляка вышел Зубков.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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