И снова после углового. Украина пропустила от Чехии и потеряла Гуцуляка, которого вынесли на носилках

Сборная Украины проводет в Польше свой условно домашний матч 4-го тура Лиги наций с Чехией.

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Пожалуй, равную в начале тайма переломили чехи, которые забили на 18-й минуте, и снова после углового.

Казалось, наши отбились после навеса, но Черв первым на подбирании пробил под штангу метров с 22-х.

Также в эпизоде травму получил Алексей Гуцуляк, который столкнулся головой с соперником. Травма головы у хавбека оказалась серьезной - его вынесли на носилках. Вместо Гуцуляка вышел Зубков.