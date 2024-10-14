Ужасная травма Гуцуляка в матче с чехами. Спортивный врач вынес первый вердикт

В матче против сборной Чехии нападающий сборной Украины и "Полесья" получил жесткую травму. Во время углового, Гуцуляк столкнулся головами с Соучеком. Удар, по словам врача, пришелся в челюсть.

К сожалению для Алексея, удар пришелся ему прямо в челюсть, что привело к "боксерскому" нокауту, когда движение челюсти запускает цепь реакций, которые приводят к сотрясению мозга, - пишет спортивный врач.

Игрок сборной Украины потерял сознание. Партнеры по сборной вернули Гуцулюка в безопасную позу, ожидая врачей.

Медицинская команда также здорово отработала, просигнализировав замену и организовав транспортировку на носилках, - написал спортивный врач.

Хотя было видно, что Алексей был в сознании, по словам врача, сотрясения мозга не избежать.

Насколько было видно Алексей таки покидал поле будучи в сознании, но сотрясения мозга при таком эпизоде не избежать, - сообщил врач.

Момент травмы попал на видео

Вместо Гуцуляка на поле появился Александр Зубков. Прямую трансляцию матча смотрите на сайте