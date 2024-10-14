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Ужасная травма Гуцуляка в матче с чехами. Спортивный врач вынес первый вердикт
Игрока унесли на носилках
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В матче против сборной Чехии нападающий сборной Украины и "Полесья" получил жесткую травму. Во время углового, Гуцуляк столкнулся головами с Соучеком. Удар, по словам врача, пришелся в челюсть.
К сожалению для Алексея, удар пришелся ему прямо в челюсть, что привело к "боксерскому" нокауту, когда движение челюсти запускает цепь реакций, которые приводят к сотрясению мозга, - пишет спортивный врач.
Игрок сборной Украины потерял сознание. Партнеры по сборной вернули Гуцулюка в безопасную позу, ожидая врачей.
Медицинская команда также здорово отработала, просигнализировав замену и организовав транспортировку на носилках, - написал спортивный врач.
Хотя было видно, что Алексей был в сознании, по словам врача, сотрясения мозга не избежать.
Насколько было видно Алексей таки покидал поле будучи в сознании, но сотрясения мозга при таком эпизоде не избежать, - сообщил врач.
Момент травмы попал на видео
Вместо Гуцуляка на поле появился Александр Зубков. Прямую трансляцию матча смотрите на сайте
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