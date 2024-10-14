  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ужасная травма Гуцуляка в матче с чехами. Спортивный врач вынес первый вердикт
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ужасная травма Гуцуляка в матче с чехами. Спортивный врач вынес первый вердикт

Национальная сборная Украины
Обновлено

Игрока унесли на носилках

Ужасная травма Гуцуляка в матче с чехами. Спортивный врач вынес первый вердикт

https://t.me/uafukraine

Новина українською

В матче против сборной Чехии нападающий сборной Украины и "Полесья" получил жесткую травму. Во время углового, Гуцуляк столкнулся головами с Соучеком. Удар, по словам врача, пришелся в челюсть.

К сожалению для Алексея, удар пришелся ему прямо в челюсть, что привело к "боксерскому" нокауту, когда движение челюсти запускает цепь реакций, которые приводят к сотрясению мозга, - пишет спортивный врач.

Игрок сборной Украины потерял сознание. Партнеры по сборной вернули Гуцулюка в безопасную позу, ожидая врачей.

Медицинская команда также здорово отработала, просигнализировав замену и организовав транспортировку на носилках, - написал спортивный врач.

Хотя было видно, что Алексей был в сознании, по словам врача, сотрясения мозга не избежать.

Насколько было видно Алексей таки покидал поле будучи в сознании, но сотрясения мозга при таком эпизоде не избежать, - сообщил врач.

Момент травмы попал на видео

Вместо Гуцуляка на поле появился Александр Зубков. Прямую трансляцию матча смотрите на сайте

По теме
yellow-arrow
Юбилейный пенальти сборной Украины
yellow-arrow
Калюжный – Лев матча Чехия - Украина
yellow-arrow
Украина после ничьей с Чехией продолжает замыкать турнирную таблицу своей группы Лиги наций
Национальная сборная Украины Алексей Гуцуляк Национальная сборная Чехии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Hospital Pass
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости