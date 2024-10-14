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Национальная сборная Украины

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Лига наций. Украина - Чехия 1:1. Локально - нормально, глобально - все еще аутсайдеры

Национальная сборная Украины
Обновлено

Уже лучше, однако в таблице без изменений...

Лига наций. Украина - Чехия 1:1. Локально - нормально, глобально - все еще аутсайдеры

Getty Images / Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

В чем логика и идея менять дебютанта, который находится на пике своей карьеры, на истощенного травмами ветерана..? Конечно, речь о решении Реброва провести ротацию Калюжного на Степаненко. Безусловно, в свои лучшие годы Тарас - совсем другого уровня футболист. Однако, мы же имеем дело с реальностью. И при этом достаточно досадной. Тем более, когда это реально сработало. Более того, сработало впервые за долгое время! К тому же, когда в соперниках супер-интенсивная и агрессивная Чехия Ивана Гашека.

Тем не менее, или из-за этой смены, или вообще из-за эпизодического хаоса в обороне, этот поединок начался для нас по диаметрально иному сценарию - чем с теми же грузинами. И "сине-желтые" пропустили еще до экватора первого тайма.

Примечательно, что первый по-настоящему опасный момент был как раз у наших - после сольного рейда Мудрика. Убийственную возможность, откровенно, запорол Шапаренко. Впрочем, какая разница. Забили же не мы. Еще до этого сверху, уже на старте встречи травму получил Гуцуляк.

Справедливости ради, после пропущенного мяча мы действительно проснулись и сумели сначала нивелировать давление чехов, а затем и вообще перехватить инициативу. С течением времени моменты с нашей стороны начали сыпаться с новой силой. Однако, очень не хватало украинским исполнителям точности в завершающей стадии.

Но и номинальные гости также не отсиживались в обороне и при любой удобной (и неудобной также) пытались обострять и обстреливать ворота Трубина. Под занавес первых 45 минут игра окончательно открылась. Мяч не задерживался в центре поля от слова совсем.

Интересно, что опаснее действовали как раз подопечные Сергея Реброва. И те же чехи позволяли нам многое и оставляли зоны за своими спинами. Однако, конвертировать это свободное пространство в забитые мячи ну никак не удавалось. Произошло с точностью до наоборот. В раздевалку, как и в первом очном поединке, забила национальная команда Чехии. Слава Богу, для нас, это взятие ворот было отменено из-за положения "вне игры". Иначе была бы вообще катастрофа и моральная яма...

"Сине-желтым" нужно было ощутимо прибавлять. И благо, уже в самом начале второго тайма футбольная удача повернулась к нам лицом. Конопля не выключился из эпизода и высоко запрессинговал своего визави. За что фулбек "Шахтера" и был вознагражден. Крейчи, пытаясь закрыть кожаного от Ефима, очевидно подыграл себе рукой.

Испанский арбитр не сомневался в своем решении, а VAR только подтвердил его. 11-метровый взялся выполнять Довбик и мастерски развел чешского стража ворот и мяч по разным углам. Выполнение как по методичке, максимально хладнокровно.

Вот любим мы сначала сами себе привезти проблемы, а потом героически спасать ситуацию. "Guilty pleasure", как говорится.

В последней трети поединка общий темп и скорости сильно упали. Что абсолютно вытекало из сценария игры. Ну уж слишком энергозатратный футбол демонстрировали команды Реброва и Гашика до этого. Полумоменты возникали с определенной периодичностью с обеих сторон - великолепную реакцию демонстрировали оба голкипера, и Трубин, и Коварж.

В общем, ничья - максимально закономерный результат при такой игре. На второй свой мяч, наверное, не наиграла ни одна команда. Чехов эта ничья устраивает и позволяет команде Ивана Гашека возглавить квартет. А для нас - оставляет за собой двоякое послевкусие. С одной стороны, прогресс точно есть. Как минимум, в структуре и организации. Октябрьский цикл удался для подопечных Сергея Станиславовича значительно лучше, чем сентябрьский. Но опять же, как уже было упомянуто выше, зачем было создавать себе сложности с самого начала...

Глобально для сборной Украины ничего, к сожалению, не изменилось. Мы все еще продолжаем полировать последнюю строчку таблицы ... Не безнадежно на этот раз, однако какое-то разочарование все же есть. Не окрыляет своей игрой эта версия национальной команды - "Not bad, but not good". И может ли еще как-то исправить данную ситацию, или чем-то удивить украинских болельщиков нынешний коуч - большой вопрос. На данный момент, все идет к вылету в дивизион C.

Четвертый тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Понедельник, 14-е октября

Польша, Вроцлав. Городской стадион.

Украина - Чехия 1:1

Голы: Довбик 52 (пенальти) - Черв (18)

Украина: Трубин - Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля (Тымчик 80) - Степаненко (к) (Калюжный 64) - Мудрик, Судаков, Шапаренко (Крыськив 64), Гуцуляк (Зубков 22) - Довбик (Яремчук 80).

Запасные: Бущан (в), Буяльский, Ванат, Зубков, Калюжный, Крыськив, Михайличенко, Назаренко, Сваток, Тымчик, Яремчук.

Главный тренер - Сергей Ребров.

Чехия: Коварж - Боржил (Змрзли 70), Крейчи, Витик - Провод (Лингр 58), Черв, Соучек (к), Цоуфал - Шульц (Кухта 90+1), Хори (Климент 70), Черны (Гложек 58).

Запасные: Кински (в), Едличка (в), Гложек, Гранач, Змрзлы, Калвах, Климент, Крал, Кухта, Кушей, Лингр, Чванчара.

Главный тренер - Иван Гашек.

Предупреждения: Хори 64, Крыськив 75, Черв 89, Климент 90+3, Лингр 90+5.

Арбитр - Гильермо Куадра Фернандес (Испания).

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1 голосов
Комментарии
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Вarcelinius
15.10.2024 в 00:04
Слава Богу эта сраная лига наций закончилась, возвращаемся к нашим испанским и не только баранам.
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Комментарии 42
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Вarcelinius
15.10.2024 в 00:04
Слава Богу эта сраная лига наций закончилась, возвращаемся к нашим испанским и не только баранам.
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0
0
Veminal (Киев)
15.10.2024 в 00:04
пора подавать петицию на имя Шевченко - НУЖНО МЕНЯТЬ ТРЕНЕРА пока не поздно
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Spokoyno (Київ)
15.10.2024 в 00:03
Як і очікувалося наші на "ватних ногах" не змогли перебігали-переборолися чехів! Не вистачило розумної ротації! Ну не можуть більшість наших гравців суперінтенсивно зіграти два матчі за чотири дні! Не зміг тренерський штаб правильно розподілити ігровий час між гравцями! Тому там не добігали, тут не вдалося пробити, віддати пас, нанести разючий удар!
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Пан Коцький (Єкабпілс)
15.10.2024 в 00:03
Повилазили глисти з ж0пи путіна обгадити збірну України ! Самі подивіться, наприклад, на Барсел0ха, що ця істота написала правдивого чи розумного ?
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0
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Veminal (Киев)
15.10.2024 в 00:05
Пан Коцький (Єкабпілс) идитынакуй диванная ботяра - гнида ЗЕленая
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0
Andrumas (Düsseldorf)
15.10.2024 в 00:00
В матче, где кровь из носу нужно было побеждать, лучший игрок - вратарь!!!!!!!! Шапаренко за какие заслуги выходит в основе???? Довбик хоть пенальти реализовал, но в остальном какой-то пичичи с АлиЭкспресс. На второй тайм вышли с 0:1 и вместо моментов сейв Трубина. Пенальти скорее вопреки, чем благодаря игре в атаке.. В каком командном спорте в Украине условия хотя бы более менее сопоставимы с футболистами? Тренер сборной Украины по какому командному виду спорта получает хотя бы пятую часть зарплаты этой чмони реброва??? Футбол у нас выживает? А футзал, волейбол, баскетбол сильно шикует??? Но те могут выходить в плей-офф на престижных соревнованиях, а бедные несчастные футболисты - выживают..
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Comment06 (Украина)
14.10.2024 в 23:59
І знов розачарування! Не спроможний ні поставити гру, ні мотивувати гравців Ребров! Навіть на нічию не награли- в чисту програний перший тайм, відмінений гол чехів з мікроскопичного офсайду в роздягальню, лівий пенальті, декілька сейвів Трубіна- кращого гравця. На жаль, не буде діла з Ребровим.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.10.2024 в 00:00
пеналь был, а вот второй пеналь на зубкове мог бы и посмотреть по тв
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0
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.10.2024 в 23:55
Бєзнадьога ... Хто підскаже , який малюнок гри Сірьйожа прививає ?
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0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2024 в 23:56
белый круг на зелёном фоне
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0
1
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Вarcelinius
14.10.2024 в 23:57
с арабской вязью? ))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2024 в 23:59
с украинским поуизмом)))
 
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Serhio79 (Kyiv)
14.10.2024 в 23:50
Це тільки мені одному здалося, що в першому таймі наші просто боялися чехів?
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Veminal (Киев)
14.10.2024 в 23:52
не боялись просто наши игроки ДЕРЕВЯННЫЕ перепуганные по жизни поленья - пас не могут отдать открыться нормально
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Термит (Київ)
14.10.2024 в 23:58
У чехів просто класний тренер - добре поставлена гра, кожен знає своє місце і роль. Чехи виграли під 80% підборів і відскоків, це не випадковість, це організація гри. А індивідуально вони не сильніші наших.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.10.2024 в 00:00
чехи атлетичнее - в этом весь секрет
 
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Veminal (Киев)
15.10.2024 в 00:01
игра поставлена не только у чехов - но и у поляков, албанцев, румын только у нас с таким много миллионным составом под руководством блатного Сережи такая косячная игра - это реальный позор
 
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Veminal (Киев)
14.10.2024 в 23:49
Ребров ХУДШИЙ тренер за всю историю Украины
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Matachorros (Chicago)
14.10.2024 в 23:49
Забарный и Трубин, единственное что можно отметить. В остальном всё тоже самое, медленно, предсказуемо, приём мяча просто катастрофа, отлетает на три метра. рИброфф худший тренер в истории сбу.
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6
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Зритель (Харьков)
14.10.2024 в 23:54
Если мяч отлетает на 3 метра - это значит - не научили в детстве мяч нормально останавоивать. Ребров тут при чём?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2024 в 23:54
при том, что набирает таких в сборную)))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2024 в 23:49
зубков со своим смещением в центр и ударом уже известен всем соперникам. неужели нельзя чаще качать защитников в штрафной и пробрасывать под правую и простреливать? или убегать вправо в надежде, что собьют? ну вот как тупой баран: смещение - удар...
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Вarcelinius
14.10.2024 в 23:53
Зубков это упрощённый вариант Мудрика. ))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2024 в 23:54
укрощённый ... защитниками)))
 
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Veminal (Киев)
14.10.2024 в 23:56
зубков это старпер который медленее черепахи - он не тянул раньше такие скорости а сейчас тем более Ребров просто ТУПАК Шакур
 
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Serhio79 (Kyiv)
14.10.2024 в 23:48
Щось мені здається, що цей сезон ЛН ми закінчимо на останньому місці в своїй групі. У нас залишився здвоєний виїзд, і з Тірани та Тбілісі ми багато очок не привеземо :-(Якщо по суті в чотирьох домашніх матчах (в польських та чеських містах де вболівальників було 50:50) ми спромоглися на 4 очки в 4 матчах, то в двох по-справжньому виїзних ми і стільки не наберемо...Буду радий, якщо помилюся і цей турнір ми закінчимо третіми...
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Термит (Київ)
14.10.2024 в 23:54
Албанія і Грузія - 66 і 67 місце за рейтингом фіфа. Якщо ми на щось взагалі претендуємо - маємо вигравати у них обох тоді мінімум друге місце забезпечено. Гра була нормальна, Ребров свою роботу не робить, тренерської думки не видно...
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Зритель (Харьков)
14.10.2024 в 23:58
Тренерська думка - не знаєш, що робити з м'ячем - віддай супернику на нав'яжи боротьбу. Так наші грали до Шевченка та, за великим рахунком - інакше не вміють. Добре що після двох поразок Ребров це зрозумів.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2024 в 23:47
единственная благодарность СиРебру - за отсутствие бревноленко)))
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Veminal (Киев)
14.10.2024 в 23:50
зато других поленьев понабирал
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2024 в 23:52
дорогой папы карло идёт. теперь должен продать свою куртку
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2024 в 23:44
шапаренко, тымчик - нули!!! лучший игрок - судаков, потом - трубин. забарный заматерел, мудрика мало подключали, довбик - увалень
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Serhio79 (Kyiv)
14.10.2024 в 23:52
Зубков дуже непогано у другому таймі
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2024 в 23:54
зубков в своём репертуаре: много суеты, а толку - ноль. единственный его плюс - борется за каждый (почти) мяч
 
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Veminal (Киев)
14.10.2024 в 23:55
зубков запорол все атаки которые пытался создать
 
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С Карпович (Ланівці)
14.10.2024 в 23:54
В мене таке враження що Тимчик набрав вагу,бо дуже повільний.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2024 в 23:58
ржачно было бы, если бы его ещё и тошнило)))
 
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Не дармоед (Запорожье)
14.10.2024 в 23:44
Технически всё очень слабо.
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Alex-696 (Немирів)
14.10.2024 в 23:44
Не знаю, кому як, але моя думка - грали дві колгоспні команди. Кого можна виділити по матчу: Трубін, Криськів. І ще, дуже бридко було слухати, як коментатори "вилизували" Мудрика. Він один в команді все робить вірно, а всі інші тупі і не знають, як грати в футбол.
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Вarcelinius
14.10.2024 в 23:43
Шобы да, так нет.
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shat1970 (киев)
14.10.2024 в 23:42
неплохая игра , но реализация !!! Шапаренко и Мудрик ? один не видит портнёров , второй с трёх метров не попадает
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Veminal (Киев)
14.10.2024 в 23:54
какая не плохая игра?7 тренер проф-НЕ ПРИГОДЕН игроки буд-то первый раз мяч увидели без Зинченко Циганкова Малиновского просто дворовая команда
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