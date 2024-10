Лига наций. Украина - Чехия 1:1. Локально - нормально, глобально - все еще аутсайдеры

В чем логика и идея менять дебютанта, который находится на пике своей карьеры, на истощенного травмами ветерана..? Конечно, речь о решении Реброва провести ротацию Калюжного на Степаненко. Безусловно, в свои лучшие годы Тарас - совсем другого уровня футболист. Однако, мы же имеем дело с реальностью. И при этом достаточно досадной. Тем более, когда это реально сработало. Более того, сработало впервые за долгое время! К тому же, когда в соперниках супер-интенсивная и агрессивная Чехия Ивана Гашека.



Тем не менее, или из-за этой смены, или вообще из-за эпизодического хаоса в обороне, этот поединок начался для нас по диаметрально иному сценарию - чем с теми же грузинами. И "сине-желтые" пропустили еще до экватора первого тайма.



Примечательно, что первый по-настоящему опасный момент был как раз у наших - после сольного рейда Мудрика. Убийственную возможность, откровенно, запорол Шапаренко. Впрочем, какая разница. Забили же не мы. Еще до этого сверху, уже на старте встречи травму получил Гуцуляк.



Справедливости ради, после пропущенного мяча мы действительно проснулись и сумели сначала нивелировать давление чехов, а затем и вообще перехватить инициативу. С течением времени моменты с нашей стороны начали сыпаться с новой силой. Однако, очень не хватало украинским исполнителям точности в завершающей стадии.



Но и номинальные гости также не отсиживались в обороне и при любой удобной (и неудобной также) пытались обострять и обстреливать ворота Трубина. Под занавес первых 45 минут игра окончательно открылась. Мяч не задерживался в центре поля от слова совсем.



Интересно, что опаснее действовали как раз подопечные Сергея Реброва. И те же чехи позволяли нам многое и оставляли зоны за своими спинами. Однако, конвертировать это свободное пространство в забитые мячи ну никак не удавалось. Произошло с точностью до наоборот. В раздевалку, как и в первом очном поединке, забила национальная команда Чехии. Слава Богу, для нас, это взятие ворот было отменено из-за положения "вне игры". Иначе была бы вообще катастрофа и моральная яма...



"Сине-желтым" нужно было ощутимо прибавлять. И благо, уже в самом начале второго тайма футбольная удача повернулась к нам лицом. Конопля не выключился из эпизода и высоко запрессинговал своего визави. За что фулбек "Шахтера" и был вознагражден. Крейчи, пытаясь закрыть кожаного от Ефима, очевидно подыграл себе рукой.



Испанский арбитр не сомневался в своем решении, а VAR только подтвердил его. 11-метровый взялся выполнять Довбик и мастерски развел чешского стража ворот и мяч по разным углам. Выполнение как по методичке, максимально хладнокровно.



Вот любим мы сначала сами себе привезти проблемы, а потом героически спасать ситуацию. "Guilty pleasure", как говорится.



В последней трети поединка общий темп и скорости сильно упали. Что абсолютно вытекало из сценария игры. Ну уж слишком энергозатратный футбол демонстрировали команды Реброва и Гашика до этого. Полумоменты возникали с определенной периодичностью с обеих сторон - великолепную реакцию демонстрировали оба голкипера, и Трубин, и Коварж.



В общем, ничья - максимально закономерный результат при такой игре. На второй свой мяч, наверное, не наиграла ни одна команда. Чехов эта ничья устраивает и позволяет команде Ивана Гашека возглавить квартет. А для нас - оставляет за собой двоякое послевкусие. С одной стороны, прогресс точно есть. Как минимум, в структуре и организации. Октябрьский цикл удался для подопечных Сергея Станиславовича значительно лучше, чем сентябрьский. Но опять же, как уже было упомянуто выше, зачем было создавать себе сложности с самого начала...



Глобально для сборной Украины ничего, к сожалению, не изменилось. Мы все еще продолжаем полировать последнюю строчку таблицы ... Не безнадежно на этот раз, однако какое-то разочарование все же есть. Не окрыляет своей игрой эта версия национальной команды - "Not bad, but not good". И может ли еще как-то исправить данную ситацию, или чем-то удивить украинских болельщиков нынешний коуч - большой вопрос. На данный момент, все идет к вылету в дивизион C.

Четвертый тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Понедельник, 14-е октября

Польша, Вроцлав. Городской стадион.

Украина - Чехия 1:1

Голы: Довбик 52 (пенальти) - Черв (18)

Украина: Трубин - Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля (Тымчик 80) - Степаненко (к) (Калюжный 64) - Мудрик, Судаков, Шапаренко (Крыськив 64), Гуцуляк (Зубков 22) - Довбик (Яремчук 80).

Запасные: Бущан (в), Буяльский, Ванат, Зубков, Калюжный, Крыськив, Михайличенко, Назаренко, Сваток, Тымчик, Яремчук.

Главный тренер - Сергей Ребров.

Чехия: Коварж - Боржил (Змрзли 70), Крейчи, Витик - Провод (Лингр 58), Черв, Соучек (к), Цоуфал - Шульц (Кухта 90+1), Хори (Климент 70), Черны (Гложек 58).

Запасные: Кински (в), Едличка (в), Гложек, Гранач, Змрзлы, Калвах, Климент, Крал, Кухта, Кушей, Лингр, Чванчара.

Главный тренер - Иван Гашек.

Предупреждения: Хори 64, Крыськив 75, Черв 89, Климент 90+3, Лингр 90+5.

Арбитр - Гильермо Куадра Фернандес (Испания).