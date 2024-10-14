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Гуцуляк, несмотря на ужасную травму, - в сознании. Продолжается обследование
Медицинский персонал следит за футболистом
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
В матче Лиги наций Украина - Чехия (0:1 после первого тайма) тяжелую травму получил Алексей Гуцуляк. Он столкнулся с оппонентом в эпизоде, когда украинцам забивали гол.
По информации "ТаТоТаке", Алексей Гуцуляк, несмотря на ужасное столкновение, - в сознании.
Следим за состоянием здоровья Алексея Гуцуляка, который получил тяжелый нокаут в моменте, когда нам забивали чехи. По информации наших источников, вингера Полесья не повезли в больницу сразу после инцидента. Около 20 минут его осматривали на Городском стадионе Вроцлава врачи сборной Украины и местной скорой помощи. Алексей - в сознании!, - сообщили журналисты.
Медицинский персонал решает, стоит ли везти игрока на углубленное обследование.
Алексей Гуцуляк во время углового столкнулся головами с Томасом Соучеком и получил ужасную травму. Спортивный врач вынес первый вердикт.
Матч сборной Украины против сборной Чехии смотрите на нашем сайте.
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