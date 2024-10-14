УАФ огласила официальную информацию по состоянию Гуцуляка

В матче против сборной Чехии нападающий сборной Украины и "Полесья" получил жесткую травму. Во время углового, Гуцуляк столкнулся головами с Соучеком, после чего покинул поле на носилках.

Как отмечает УАФ, Алексей покидал поле в сознании, однако его отправили на обследование в клинику.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.