Национальная сборная Украины
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УАФ огласила официальную информацию по состоянию Гуцуляка
Игрок в сознании, но отправился на обследование в больницу
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В матче против сборной Чехии нападающий сборной Украины и "Полесья" получил жесткую травму. Во время углового, Гуцуляк столкнулся головами с Соучеком, после чего покинул поле на носилках.
Как отмечает УАФ, Алексей покидал поле в сознании, однако его отправили на обследование в клинику.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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