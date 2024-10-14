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Подфартило. Довбик с пенальти сравнял счет в матче с Чехией. ВИДЕО
Чехи сами себе привезли пенальти
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Украины проводит в Польше свой условно домашний матч 4-го тура Лиги наций с Чехией.
Чехи открыли счет в матче на 18-й минуте. И снова после углового, Черв добавил в ворота вторым темпом. Также в эпизоде травму получил Алексей Гуцуляк, который столкнулся головой с соперником и был заменен на Зубкова.
А после перерыва наша сборная получила шанс на пенальти, когда Крейчи в борьбе с Коноплей подыграл себе рукой.
"Точку" на 53-й минуте четко реализовал Довбик. 1:1 у нас в матче.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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