Селезнев может вылететь из топ-10. Довбик догнал Евгения в списке самых лучших бомбардиров сборной

В матче Лиги Наций Украина – Чехия (1:1 в данный момент) Артём Довбик реализовал пенальти. Таким образом он догнал Евгения Селезнёва по голам за сборную.

На 50 минуте сборная Украины получила право на пенальти. Игрок сборной Владислав Крейчи сыграл рукой в мяч. Момент проверяли арбитры на VAR и подтвердили вердикт.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На 53 минуте Артём Довбик реализовал 11-метровый удар и вышел на 9 место лучших бомбардиров сборной Украины. В его активе теперь, как и у Селезнева, одиннадцать голов. Из топ-10 последнего может вытеснить Александр Зинченко.

Матч сборной Украины против сборной Чехии смотрите на нашем сайте.