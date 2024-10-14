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Селезнев может вылететь из топ-10. Довбик догнал Евгения в списке самых лучших бомбардиров сборной
Артём ещё себя покажет
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
В матче Лиги Наций Украина – Чехия (1:1 в данный момент) Артём Довбик реализовал пенальти. Таким образом он догнал Евгения Селезнёва по голам за сборную.
На 50 минуте сборная Украины получила право на пенальти. Игрок сборной Владислав Крейчи сыграл рукой в мяч. Момент проверяли арбитры на VAR и подтвердили вердикт.
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На 53 минуте Артём Довбик реализовал 11-метровый удар и вышел на 9 место лучших бомбардиров сборной Украины. В его активе теперь, как и у Селезнева, одиннадцать голов. Из топ-10 последнего может вытеснить Александр Зинченко.
Матч сборной Украины против сборной Чехии смотрите на нашем сайте.
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