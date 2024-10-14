Национальная сборная Украины
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Степаненко сравнялся с Коноплянкой по количеству матчей за сборную Украины
Для 35-летнего хавбека этот матч стал 87-м в футболке национальной команды
Фото: УАФ
В стартовом составе нашей команды вышел опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко.
Для 35-летнего хавбека этот матч стал 87-м в футболке национальной команды.
По этому показателю Тарас сравнялся с Евгением Коноплянкой. Теперь оба игрока занимают 8-9 место по количеству игр за сборную Украины.
Степаненко дебютировал за сборную Укрины в 2010 году.
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жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 23:19
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