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Национальная сборная Украины

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Степаненко сравнялся с Коноплянкой по количеству матчей за сборную Украины

Национальная сборная Украины

Для 35-летнего хавбека этот матч стал 87-м в футболке национальной команды

Степаненко сравнялся с Коноплянкой по количеству матчей за сборную Украины

Фото: УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела в Польше свой условно домашний матч 4-го тура Лиги наций с Чехией.

В стартовом составе нашей команды вышел опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко.

Для 35-летнего хавбека этот матч стал 87-м в футболке национальной команды.

По этому показателю Тарас сравнялся с Евгением Коноплянкой. Теперь оба игрока занимают 8-9 место по количеству игр за сборную Украины.

Степаненко дебютировал за сборную Укрины в 2010 году.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 23:19
Ну теперь то закончит карьеру??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 23:19
Ну теперь то закончит карьеру??
Ответить
0
0

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