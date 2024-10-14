Степаненко сравнялся с Коноплянкой по количеству матчей за сборную Украины

Сборная Украины провела в Польше свой условно домашний матч 4-го тура Лиги наций с Чехией.

В стартовом составе нашей команды вышел опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко.

Для 35-летнего хавбека этот матч стал 87-м в футболке национальной команды.

По этому показателю Тарас сравнялся с Евгением Коноплянкой. Теперь оба игрока занимают 8-9 место по количеству игр за сборную Украины.

Степаненко дебютировал за сборную Укрины в 2010 году.