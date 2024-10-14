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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина после ничьей с Чехией продолжает замыкать турнирную таблицу своей группы Лиги наций

Национальная сборная Украины

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Украина после ничьей с Чехией продолжает замыкать турнирную таблицу своей группы Лиги наций

Дан Балашов - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела в Польше свой условно домашний матч 4-го тура Лиги наций с Чехией.

Чехи открыли счет в первом тайме, а после перерыва Довбик с пенальти уравнял ситуацию.

Как итог – ничья 1:1.

Чуть ранее в матче нашей группы Албания с минимальным счетом обыграла Грузию 1:0.

Таким образом, сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу. Чехи с 7 очками вышли в единоличные лидеры группы, и Грузия с Албанией делят 2-3 места.

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Напомним, что только 1-е место в группе дает право продолжить борьбу за путевки на ЧМ-2026.

Заключительные два тура Лиги наций пройдут в середине ноября. Наша сборная сыграет на выезде с Грузией (16 ноября)и Албанией (19 ноября).

Украина после ничьей с Чехией продолжает замыкать турнирную таблицу своей группы Лиги наций - изображение 1
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 23:52
Таловеров сегодня на 5 с плюсом сыграл. Остальные на троечку. А кто-то и на двоечку.
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 23:52
Таловеров сегодня на 5 с плюсом сыграл. Остальные на троечку. А кто-то и на двоечку.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
14.10.2024 в 23:48
как можно выигрывать если не бить по воротам и не попадать
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0
0
cucumber (Киев)
14.10.2024 в 23:47
Перспектива - дівізіон С?
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1
0
alex.belogubko (одесса)
14.10.2024 в 23:46
это наше место --не кому не отдадим
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1
0

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