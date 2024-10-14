Украина после ничьей с Чехией продолжает замыкать турнирную таблицу своей группы Лиги наций

Сборная Украины провела в Польше свой условно домашний матч 4-го тура Лиги наций с Чехией.

Чехи открыли счет в первом тайме, а после перерыва Довбик с пенальти уравнял ситуацию.

Как итог – ничья 1:1.

Чуть ранее в матче нашей группы Албания с минимальным счетом обыграла Грузию 1:0.

Таким образом, сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу. Чехи с 7 очками вышли в единоличные лидеры группы, и Грузия с Албанией делят 2-3 места.

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Напомним, что только 1-е место в группе дает право продолжить борьбу за путевки на ЧМ-2026.

Заключительные два тура Лиги наций пройдут в середине ноября. Наша сборная сыграет на выезде с Грузией (16 ноября)и Албанией (19 ноября).