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Калюжный – Лев матча Чехия - Украина
Трубин и Мудрик - в тройке лучших
levmatchu.uaf.ua
14 сентября сборная Украины провела свой матч 4-го тура Лиги наций. Наша команда в условно домашнем матче в Польше
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".
По его итогам зрители отдали приз опорнику Ивану Калюжному, который вышел на замену и набрал 19% голосов.
Вслед за Калюжным в опросе финишировали голкипер Анатолий Трубин (18%) и вингер Михаил Мудрик (14%).
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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