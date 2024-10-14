Калюжный – Лев матча Чехия - Украина

14 сентября сборная Украины провела свой матч 4-го тура Лиги наций. Наша команда в условно домашнем матче в Польше сыграла вничью 1:1 с Чехией.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".

По его итогам зрители отдали приз опорнику Ивану Калюжному, который вышел на замену и набрал 19% голосов.

Вслед за Калюжным в опросе финишировали голкипер Анатолий Трубин (18%) и вингер Михаил Мудрик (14%).