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Национальная сборная Украины

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Калюжный – Лев матча Чехия - Украина

Национальная сборная Украины

Трубин и Мудрик - в тройке лучших

Калюжный – Лев матча Чехия - Украина

levmatchu.uaf.ua

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14 сентября сборная Украины провела свой матч 4-го тура Лиги наций. Наша команда в условно домашнем матче в Польше сыграла вничью 1:1 с Чехией.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".

По его итогам зрители отдали приз опорнику Ивану Калюжному, который вышел на замену и набрал 19% голосов.

Вслед за Калюжным в опросе финишировали голкипер Анатолий Трубин (18%) и вингер Михаил Мудрик (14%).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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