Пенальти в матче против сборной Чехии стал юбилейным для Украины

Пенальти, который Артем Довбык забил в ворота Чехии, стал юбилейным, 40-м в истории сборной Украины. И 34-м реализованным. А значит, есть отличный повод вспомнить несколько любопытных фактов из пенальтийной истории "сине-желтых".

Первый пенальти в истории сборной Украины был забит в мае 1994 года в спарринге против Беларуси в Киеве. Его автором стал защитник "Днепра" Сергей Беженар. В дальнейшем "сине-желтые" еще девять раз безукоризненно исполняли судейские приговоры, а первая "осечка" случилась в феврале 2007-го. Тогда в выездном товарищеском матче с израильтянами Максим Калиниченко не смог ударом с 11-метровой отметки переиграть вратаря соперников Дуду Авата. Правда, сразу исправился – сам же и добил отраженный голкипером мяч в ворота.

В целом же, пенальти в разные годы у нас пробивали 15 футболистов. Чаще других это доводилось делать Андрею Шевченко и Андрею Ярмоленко – по семь раз каждому, но результативными стали лишь шесть и пять их подходов к "точке" соответственно. А вот Сергей Ребров и Евгений Селезнев, бившие с 11 метров по четыре раза, все свои попытки реализовали.

Было три случая, когда сборная Украины получала право на пенальти больше одного раза за матч. Первый подобный прецедент датирован сентябрем 2009-го, когда Андрей Шевченко, Артем Милевский и Евгений Селезнев исполнили сразу три 11-метровых удара в домашней игре с Андоррой в отборе на ЧМ-2010. И все трое – точно. В октябре 2013-го в поединке с Сан-Марино (отбор к ЧМ-2014) пенальти забивали Селезнев и Марко Девич. А в спарринге с Кипром в июне 2021-го свои попытки реализовали Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.

Самый ранний наш пенальти датирован ноябрем 2020 года, когда в товарищеском матче с Польшей Андрей Ярмоленко пробил с "точки" на 12-й минуте поединка. Увы, неудачно – в штангу. А самый поздний гол с пенальти украинцы забили на 5-й компенсированной минуте: Евгений Селезнев установил окончательный счет (5:0) в уже упоминавшемся матче с Андоррой в сентябре 2009-го.

Самым богатым на пенальти для сборной Украины выдался 2009 год, в течение которого судьи пять раз назначали в ворота наших соперников 11-метровые удары.