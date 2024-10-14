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Юбилейный пенальти сборной Украины

Национальная сборная Украины

Артём Довбык в матче против Чехии забил 40-й пенальти сборной Украины

Юбилейный пенальти сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пенальти, который Артем Довбык забил в ворота Чехии, стал юбилейным, 40-м в истории сборной Украины. И 34-м реализованным. А значит, есть отличный повод вспомнить несколько любопытных фактов из пенальтийной истории "сине-желтых".

Первый пенальти в истории сборной Украины был забит в мае 1994 года в спарринге против Беларуси в Киеве. Его автором стал защитник "Днепра" Сергей Беженар. В дальнейшем "сине-желтые" еще девять раз безукоризненно исполняли судейские приговоры, а первая "осечка" случилась в феврале 2007-го. Тогда в выездном товарищеском матче с израильтянами Максим Калиниченко не смог ударом с 11-метровой отметки переиграть вратаря соперников Дуду Авата. Правда, сразу исправился – сам же и добил отраженный голкипером мяч в ворота.

В целом же, пенальти в разные годы у нас пробивали 15 футболистов. Чаще других это доводилось делать Андрею Шевченко и Андрею Ярмоленко – по семь раз каждому, но результативными стали лишь шесть и пять их подходов к "точке" соответственно. А вот Сергей Ребров и Евгений Селезнев, бившие с 11 метров по четыре раза, все свои попытки реализовали.

Было три случая, когда сборная Украины получала право на пенальти больше одного раза за матч. Первый подобный прецедент датирован сентябрем 2009-го, когда Андрей Шевченко, Артем Милевский и Евгений Селезнев исполнили сразу три 11-метровых удара в домашней игре с Андоррой в отборе на ЧМ-2010. И все трое – точно. В октябре 2013-го в поединке с Сан-Марино (отбор к ЧМ-2014) пенальти забивали Селезнев и Марко Девич. А в спарринге с Кипром в июне 2021-го свои попытки реализовали Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.

Самый ранний наш пенальти датирован ноябрем 2020 года, когда в товарищеском матче с Польшей Андрей Ярмоленко пробил с "точки" на 12-й минуте поединка. Увы, неудачно – в штангу. А самый поздний гол с пенальти украинцы забили на 5-й компенсированной минуте: Евгений Селезнев установил окончательный счет (5:0) в уже упоминавшемся матче с Андоррой в сентябре 2009-го.

Самым богатым на пенальти для сборной Украины выдался 2009 год, в течение которого судьи пять раз назначали в ворота наших соперников 11-метровые удары.

Дата

Статус матча

Соперник

Пенальтист

Исход

Счет

Итоговый счет

25.05.1994

Товарищеский

Беларусь

Сергей Беженар

Гол

2:1

3:1

05.09.1998

Отбор ЧЕ-2000

россия

Сергей Ребров

Гол

3:1

3:2

18.08.1999

Товарищеский

Болгария

Сергей Ребров

Гол

1:0

1:1

08.09.1999

Отбор ЧЕ-2000

Исландия

Сергей Ребров

Гол

1:0

1:0

17.11.1999

Отбор ЧЕ-2000

Словения

Сергей Ребров

Гол

1:0

1:1

02.04.2003

Товарищеский

Латвия

Максим Калиниченко

Гол

1:0

1:0

07.06.2003

Отбор ЧЕ-2000

Армения

Андрей Шевченко

Гол

2:2

4:3

12.10.2005

Товарищеский

Япония

Андрей Гусин

Гол

1:0

1:0

23.06.2006

ЧМ-2006

Тунис

Андрей Шевченко

Гол

1:0

1:0

11.10.2006

Отбор ЧЕ-2008

Шотландия

Андрей Шевченко

Гол

2:0

2:0

07.02.2007

Товарищеский

Израиль

Максим Калиниченко

Вратарь

0:1

1:1

06.09.2008

Отбор ЧМ-2010

Беларусь

Андрей Шевченко

Гол

1:0

1:0

19.11.2008

Товарищеский

Норвегия

Евгений Селезнев

Гол

1:0

1:0

10.02.2009

Товарищеский

Словакия

Артем Милевский

Гол

3:2

3:2

05.09.2009

Отбор ЧМ-2010

Андорра

Андрей Шевченко

Гол

3:0

5:0

05.09.2009

Отбор ЧМ-2010

Андорра

Артем Милевский

Гол

4:0

5:0

05.09.2009

Отбор ЧМ-2010

Андорра

Евгений Селезнев

Гол

5:0

5:0

10.10.2009

Отбор ЧМ-2010

Англия

Андрей Шевченко

Штанга

0:0

1:0

25.05.2010

Товарищеский

Литва

Андрей Шевченко

Гол

3:0

4:0

09.02.2011

Товарищеский

Швеция

Марко Девич

Гол

1:1

1:1

29.02.2012

Товарищеский

Израиль

Олег Гусев

Гол

1:0

3:2

28.05.2012

Товарищеский

Эстония

Олег Гусев

Гол

2:0

4:0

15.10.2013

Отбор Чм-2014

Сан-Марино

Евгений Селезнев

Гол

1:0

8:0

15.10.2013

Отбор ЧМ-2014

Сан-Марино

Марко Девич

Гол

6:0

8:0

15.11.2013

Плей-офф ЧМ-2014

Франция

Андрей Ярмоленко

Гол

2:0

2:0

12.10.2014

Отбор ЧЕ-2016

Македония

Андрей Ярмоленко

Каркас

1:0

1:0

05.09.2015

Отбор ЧЕ-2016

Беларусь

Евгений Коноплянка

Гол

3:0

3:1

09.10.2015

Отбор ЧЕ-2016

Македония

Евгений Селезнев

Гол

1:0

2:0

05.09.2016

Отбор ЧМ-2018

Исландия

Евгений Коноплянка

Мимо

1:1

1:1

06.10.2016

Отбор ЧМ-2018

Турция

Андрей Ярмоленко

Гол

1:0

2:2

15.11.2016

Товарищеский

Сербия

Андрей Ярмоленко

Гол

2:0

2:0

09.09.2018

Лига Наций

Словакия

Андрей Ярмоленко

Гол

1:0

1:0

10.10.2020

Лига Наций

Германия

Руслан Малиновский

Гол

1:2

1:2

11.11.2020

Товарищеский

Польша

Андрей Ярмоленко

Штанга

0:0

0:2

07.06.2021

Товарищеский

Кипр

Андрей Ярмоленко

Гол

1:0

4:0

07.06.2021

Товарищеский

Кипр

Александр Зинченко

Гол

2:0

4:0

17.06.2021

Евро-2020

Македония

Руслан Малиновский

Вратарь

2:1

2:1

19.06.2023

Отбор ЧЕ-2024

Мальта

Виктор Цыганков

Гол

1:0

1:0

17.10.2023

Отбор ЧЕ-2024

Мальта

Артем Довбык

Гол

2:1

3:1

14.10.2024

Лига Наций

Чехия

Артем Довбык

Гол

1:1

1:1

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Эдуард Кинзерский
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
15.10.2024 в 00:03
Судя по таблице Ярмоленко и Шевченко не умеют бить пенальти
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
15.10.2024 в 00:03
Судя по таблице Ярмоленко и Шевченко не умеют бить пенальти
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