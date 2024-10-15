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Ребров: У нас очень сложная группа. Вижу, что игроки расстроены
Итоги матча с Чехией от тренера сборной Украины
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал флеш-комментарий после матча Лиги наций, в котором его команда сыграла вничью с Чехией 1:1.
- Самый первый и самый важный вопрос - как Гуцуляк? В каком он сейчас состоянии, общались уже с кем-то?
- Очень сильное сотрясение мозга, сейчас он в госпитале, ситуация очень сложная. Он остается здесь, посмотрим.
- Вы только что были в раздевалке, позвали всех, что сказали им, о чем общались?
- Поблагодарил их за игру. К сожалению, мы снова пропустили со стандарта, но во втором тайме пытались что-то делать, пытались создавать моменты. У нас очень сложная группа. Чехия - очень сложный соперник, как я говорил перед игрой - это очень физически сильная команда, очень трудно против нее играть, особенно когда ты пропускаешь первым.
- Вы говорили, что в этом матче самое важное - не проиграть в борьбе. Можно ли сказать, что команда выполнила эту задачу?
- К сожалению, до пропущенного мяча мы теряли очень много подборов, проигрывали единоборства, но потом много работали, подбирали много мячей во втором тайме
- Да, во втором тайме стали больше обострять. Что изменилось? Потому что как я увидел, Шапаренко и Судаков стали глубже опускаться и начинать атаки...
- Судаков и раньше смещался на фланг, помогал Мудрику. Очень тяжело играть под прессингом. В первом тайме Чехия очень много прессинговала. Во втором они уже не так давили на нас, потому что трудно играть вторую игру за несколько дней. Я благодарен ребятам, они пытались что-то сделать, но, как я уже говорил, группа у нас очень сложная.
- Как оцените два матча в целом, — против Грузии и Чехии, — и вообще этот октябрьский сбор?
- К сожалению, я вижу, что игроки очень расстроены. Но я им сказал, что мы проиграли первые два матча, а в этих двух играх нет замечаний - боролись. К сожалению, очень много травмированных. С этим составом, который был сегодня, мы пытались что-то сделать.
- В стартовом составе было лишь одно изменение. Можно сказать, что вы не хотели трогать победную обойму? Почему только Степаненко вместо Калюжного?
- Да, он очень много работал в игре против Грузии, очень много сил отдал. На этой позиции очень важно иметь свежего игрока. Тарас вышел и помог нам. Я спрашивал у всех игроков, насколько они готовы к этой встрече. Никто не отказался играть. Важно было сохранить тот состав, который выиграл предыдущую игру. И важно было сегодня восстановиться, чтобы игроки были достаточно свежими.
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Напомним, что Украина после четырех туров в своих группе Лиги наций замыкает турнирную таблицу с четырьмя очками.
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