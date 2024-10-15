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Ребров: У нас очень сложная группа. Вижу, что игроки расстроены

Национальная сборная Украины
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Итоги матча с Чехией от тренера сборной Украины

Ребров: У нас очень сложная группа. Вижу, что игроки расстроены

Фото: УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал флеш-комментарий после матча Лиги наций, в котором его команда сыграла вничью с Чехией 1:1.

- Самый первый и самый важный вопрос - как Гуцуляк? В каком он сейчас состоянии, общались уже с кем-то?

- Очень сильное сотрясение мозга, сейчас он в госпитале, ситуация очень сложная. Он остается здесь, посмотрим.

- Вы только что были в раздевалке, позвали всех, что сказали им, о чем общались?

- Поблагодарил их за игру. К сожалению, мы снова пропустили со стандарта, но во втором тайме пытались что-то делать, пытались создавать моменты. У нас очень сложная группа. Чехия - очень сложный соперник, как я говорил перед игрой - это очень физически сильная команда, очень трудно против нее играть, особенно когда ты пропускаешь первым.

- Вы говорили, что в этом матче самое важное - не проиграть в борьбе. Можно ли сказать, что команда выполнила эту задачу?

- К сожалению, до пропущенного мяча мы теряли очень много подборов, проигрывали единоборства, но потом много работали, подбирали много мячей во втором тайме

- Да, во втором тайме стали больше обострять. Что изменилось? Потому что как я увидел, Шапаренко и Судаков стали глубже опускаться и начинать атаки...

- Судаков и раньше смещался на фланг, помогал Мудрику. Очень тяжело играть под прессингом. В первом тайме Чехия очень много прессинговала. Во втором они уже не так давили на нас, потому что трудно играть вторую игру за несколько дней. Я благодарен ребятам, они пытались что-то сделать, но, как я уже говорил, группа у нас очень сложная.

- Как оцените два матча в целом, — против Грузии и Чехии, — и вообще этот октябрьский сбор?

- К сожалению, я вижу, что игроки очень расстроены. Но я им сказал, что мы проиграли первые два матча, а в этих двух играх нет замечаний - боролись. К сожалению, очень много травмированных. С этим составом, который был сегодня, мы пытались что-то сделать.

- В стартовом составе было лишь одно изменение. Можно сказать, что вы не хотели трогать победную обойму? Почему только Степаненко вместо Калюжного?

- Да, он очень много работал в игре против Грузии, очень много сил отдал. На этой позиции очень важно иметь свежего игрока. Тарас вышел и помог нам. Я спрашивал у всех игроков, насколько они готовы к этой встрече. Никто не отказался играть. Важно было сохранить тот состав, который выиграл предыдущую игру. И важно было сегодня восстановиться, чтобы игроки были достаточно свежими.

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Напомним, что Украина после четырех туров в своих группе Лиги наций замыкает турнирную таблицу с четырьмя очками.

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Источник:
UA-Футбол за матеріалами MEGOGO
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Море23 (Одесса)
15.10.2024 в 00:51
Сложная группа ?))))))))ну не чего скоро Мальта Кипр Андорра )))
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Комментарии 4
Море23 (Одесса)
15.10.2024 в 00:51
Сложная группа ?))))))))ну не чего скоро Мальта Кипр Андорра )))
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Море23 (Одесса)
15.10.2024 в 00:52
А да а потом он скажет что и эта группа сложная .Андорра на подъёме )))
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Acsakal (Kharkiv)
15.10.2024 в 00:36
Ну звісно ж складна група: Англія, Італія, Португалія - світові лідери! Чи ні? А... То було раніше... В останньому відборі ми набирали по очку з двох зустрічей з Англією та Італією. А тепер наберемо по очку з чехами та албанцями. «Прогрес» очевидний!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.10.2024 в 00:35
складный ты, сирожа-котик! уёуй нна!!!
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