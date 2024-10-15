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Ребров: В последних двух матчах будет бороться за выход в Дивизион А
Сборная Украины сыграла вничью с Чехией
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции подвел итог
— В каком состоянии находится Алексей Гуцуляк?
— К сожалению, очень сильное сотрясение. Он сейчас в госпитале, ситуация достаточно сложная. Желаем все ему выздоровление, но сейчас не все так просто. Что касается игровой ситуации, то здесь трудно говорить о каком-либо нарушении правил.
— Каковы причины того, что сборная Украины так трудно реализовывать моменты?
— Важно, что мы создаем их. Это уже мастерство игроков. Очень трудно сконцентрироваться на каждом созданном моменте. В первом тайме были отличные выходы в контратаки, но мы их не завершали и получали атаки в нашу сторону. Мы работаем над тем, чтобы создавать моменты, чтобы они были. Очень важно, чтобы все игроки в таких эпизодах максимально концентрировались. Так что работаем.
— Вы выпустили на замену Александра Зубкова, Дмитрия Крыськива, мы увидели связь игроков "Шахтера" в полузащите. Стала ли важной их сыгранность во втором тайме?
— В общем, надо было держать интенсивность. Георгий Судаков показал, что восстановился, 90 минут работал. К сожалению, у Николая Шапаренко было небольшое повреждение, мы его заменили. Вышедшие игроки добавили в интенсивности. Крыськив впервые вызван в сборную, и всегда первые игры очень тяжелые, несмотря на то, что футболисты понимают друг друга, потому что вместе играют в "Шахтере". Это сборная, это совсем другой уровень. К сожалению, мы не сделали главного – не забили гол.
— Как бы вы оценили два матча в исполнении Максима Таловерова?
— Я доволен, что сейчас он играет по 90 минут в своем клубе, потому что раньше у него не было практики. Очень важно, чтобы игроки находились в тонусе. Максим заслужил то, что мы выбрали его. Я смотрел его матчи в чемпионате, видел, как он работает на тренировках. Этот выбор был очевиден. Эти две игры он провел на очень высоком уровне.
- Как оцените игру сборной Чехии?
- Это мощная сборная, играющая в физический футбол. Они играли очень интенсивно, прессинговали постоянно. Возможно, в конце матча немного подсели. Они действительно заслуживают того места, на котором сейчас находятся. У нас очень тяжелая группа, уверен, в следующих двух матчах мы будем бороться за выход в дивизион А.
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