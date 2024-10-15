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Ребров: В последних двух матчах будет бороться за выход в Дивизион А

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сборная Украины сыграла вничью с Чехией

Ребров: В последних двух матчах будет бороться за выход в Дивизион А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции подвел итог матча 4-го тура Лиги наций с Чехией (1:1).

— В каком состоянии находится Алексей Гуцуляк?

— К сожалению, очень сильное сотрясение. Он сейчас в госпитале, ситуация достаточно сложная. Желаем все ему выздоровление, но сейчас не все так просто. Что касается игровой ситуации, то здесь трудно говорить о каком-либо нарушении правил.

— Каковы причины того, что сборная Украины так трудно реализовывать моменты?

— Важно, что мы создаем их. Это уже мастерство игроков. Очень трудно сконцентрироваться на каждом созданном моменте. В первом тайме были отличные выходы в контратаки, но мы их не завершали и получали атаки в нашу сторону. Мы работаем над тем, чтобы создавать моменты, чтобы они были. Очень важно, чтобы все игроки в таких эпизодах максимально концентрировались. Так что работаем.

— Вы выпустили на замену Александра Зубкова, Дмитрия Крыськива, мы увидели связь игроков "Шахтера" в полузащите. Стала ли важной их сыгранность во втором тайме?

— В общем, надо было держать интенсивность. Георгий Судаков показал, что восстановился, 90 минут работал. К сожалению, у Николая Шапаренко было небольшое повреждение, мы его заменили. Вышедшие игроки добавили в интенсивности. Крыськив впервые вызван в сборную, и всегда первые игры очень тяжелые, несмотря на то, что футболисты понимают друг друга, потому что вместе играют в "Шахтере". Это сборная, это совсем другой уровень. К сожалению, мы не сделали главного – не забили гол.

— Как бы вы оценили два матча в исполнении Максима Таловерова?

— Я доволен, что сейчас он играет по 90 минут в своем клубе, потому что раньше у него не было практики. Очень важно, чтобы игроки находились в тонусе. Максим заслужил то, что мы выбрали его. Я смотрел его матчи в чемпионате, видел, как он работает на тренировках. Этот выбор был очевиден. Эти две игры он провел на очень высоком уровне.

- Как оцените игру сборной Чехии?

- Это мощная сборная, играющая в физический футбол. Они играли очень интенсивно, прессинговали постоянно. Возможно, в конце матча немного подсели. Они действительно заслуживают того места, на котором сейчас находятся. У нас очень тяжелая группа, уверен, в следующих двух матчах мы будем бороться за выход в дивизион А.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Зритель (Харьков)
15.10.2024 в 01:22
Боротися за вихід у дивізіон А? На 1-ше місце шанси суто математичні. 2 місце грає стики за вихід у дивізіон А з 3-ю командою з якоїсь групи дивізіону А. 3 місце грає стики за збереження прописки у дивізіоні В з 2-ю командою якоїсь групи дивізіону С. В обох випадках - зайві два офіційні матчі у березневе вікно для збірних, які для кваліфікації на ЧС нічого не дають. Тільки зайві травми/дискваліфікації можна отримати. Насправді в ситуації, що склалася - вигідніше зайняти останнє місце і вилетіти напряму у дивізіон С, як це не прикро звучить
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Комментарии 3
Зритель (Харьков)
15.10.2024 в 01:22
Боротися за вихід у дивізіон А? На 1-ше місце шанси суто математичні. 2 місце грає стики за вихід у дивізіон А з 3-ю командою з якоїсь групи дивізіону А. 3 місце грає стики за збереження прописки у дивізіоні В з 2-ю командою якоїсь групи дивізіону С. В обох випадках - зайві два офіційні матчі у березневе вікно для збірних, які для кваліфікації на ЧС нічого не дають. Тільки зайві травми/дискваліфікації можна отримати. Насправді в ситуації, що склалася - вигідніше зайняти останнє місце і вилетіти напряму у дивізіон С, як це не прикро звучить
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0
Карпатий(Штати) (Чикаго)
15.10.2024 в 01:07
Скоріше, прийдеться боротися, щоб не вилетіти до дивізіону С
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avatar
Spokoyno (Київ)
15.10.2024 в 00:52
З таким фізичним станом більшості наших гравців, які не можуть відпахати два матчі за чотири, п'ять днів, та переляком проводити ротацію одну гру може і виграють
sticker
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