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Таловеров: Все расстроены, потому что мы чувствовали, что можем обыграть Чехию
Украина и Чехия расписали ничью
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Защитник сборной Украины Максим Таловеров подвел итог
"Против чехов всегда очень тяжело играть, потому что это физически очень сильная команда. Однако я считаю, что мы отдали все силы.
Сейчас в раздевалке все расстроены, потому что мы чувствовали, что можем выиграть. Каждый из нас отыграл на максимум", – сказал Таловеров в эфире MEGOGO.
Напомним, что после 4-х туров сборная Украины с 4 очками замыкает турнирную таблицу свой группы, но еще сохраняет шансы побороться за первое место.
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