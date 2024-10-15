Таловеров: Все расстроены, потому что мы чувствовали, что можем обыграть Чехию

Защитник сборной Украины Максим Таловеров подвел итог матча 4-го тура Лиги наций с Чехией (1:1) .

"Против чехов всегда очень тяжело играть, потому что это физически очень сильная команда. Однако я считаю, что мы отдали все силы.

Сейчас в раздевалке все расстроены, потому что мы чувствовали, что можем выиграть. Каждый из нас отыграл на максимум", – сказал Таловеров в эфире MEGOGO.