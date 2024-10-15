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Таловеров: Все расстроены, потому что мы чувствовали, что можем обыграть Чехию

Национальная сборная Украины
Обновлено

Украина и Чехия расписали ничью

Таловеров: Все расстроены, потому что мы чувствовали, что можем обыграть Чехию

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Защитник сборной Украины Максим Таловеров подвел итог матча 4-го тура Лиги наций с Чехией (1:1).

"Против чехов всегда очень тяжело играть, потому что это физически очень сильная команда. Однако я считаю, что мы отдали все силы.

Сейчас в раздевалке все расстроены, потому что мы чувствовали, что можем выиграть. Каждый из нас отыграл на максимум", – сказал Таловеров в эфире MEGOGO.

Напомним, что после 4-х туров сборная Украины с 4 очками замыкает турнирную таблицу свой группы, но еще сохраняет шансы побороться за первое место.

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
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