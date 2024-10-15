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Судейский эксперт – о пенальти в ворота соперника Украины: Момент очень сложный

Национальная сборная Украины

Мирослав Ступар привел аргументы

Судейский эксперт – о пенальти в ворота соперника Украины: Момент очень сложный

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В четвертом туре группы 1 Дивизиона В Лиги наций сборная Украины сыграла вничью 1:1 против Чехии, сравняв счет со спорного пенальти. Довбик исполнил вердикт судьи, разведя мяч и вратаря по разным углам. Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для UA-Футбол дал оценку эпизоду с назначением 11-метрового удара в ворота соперника Украины.

- Момент очень сложный. Благодаря активным действиям Конопли, игрок чехов Крейчи старался прикрыть мяч корпусом, чтобы сыграть грудью. Но мяч не был в большой динамике, и рука была не прижата к телу, а чуть выставлена в сторону. Сначала круглый коснулся плеча, а затем вниз скатился к локтю, и арбитр без VAR определил касание мяча руки. Можно вести дискуссии по этому поводу, но небольшое движение руки к мячу все-таки было. И это пенальти. В такой ситуации, если Крейчи хотел сыграть на опережение, то должен был играть грудью, а не выставлять руку, которая оказалась помощью в единоборстве. К тому же, VAR подтвердил правильность решение арбитра в поле, - сказал эксперт.

Отметим, что после четырех сыгранных туров Украина занимает последнее место турнирной таблицы своей группы. До конца группового раунда осталось два матча.

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