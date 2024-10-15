"Очень сомнительный пенальти украл очки". Украина – Чехия. Обзор послематчевой чешской прессы

Матч, после которого трудно определить, какое осталось послевкусие. Противостояние Украины с Чехией получилось боевым и равным, поэтому счет все же выглядит справедливым, вот только болельщицкое желание всегда побеждать никуда не исчезает. Ребров после матча уже сказал, что игроки разочарованы, подобные эмоции есть и у болельщиков национальной команды, однако на этот раз раз разбрасываться словами критики не хочется. Здесь скорее просто развести руками и сказать: "В следующий раз будет лучше".

Но все это о том, как мы видим эту игру, как мы ее оцениваем как украинские болельщики. В этом материале мы рассмотрим все с противоположной стороны и поинтересуемся, как именно увидели эту игру наши чешские коллеги. Что именно они написали о матче между Украиной и Чехией, какие эмоции бушуют у них и какие ключевые моменты этого матча они бы хотели выделить. Это обзор чешской прессы после матча Украина — Чехия, айда разбираться!

"После ничьей с Украиной чехи поднимаются на первую строчку. Очки у нас забрал Крейчи", — это заголовок известного портала Sport.cz. Они сразу выделили главный положительный момент после матча: теперь именно их команда является лидером квартета в Лиге Наций. Впрочем, уточнение о том, что очки у них забрал собственный игрок, явно намекает на то, что они хотели только победы и ничья их не устраивает.

Автор материала Ян Данек отмечает: "Месяц назад после избиения от Грузии эта команда была на дне, но теперь наша сборная выходит на первое место в таблице после ничьей с Украиной, которая из-за российской агрессии принимала нас на стадионе во Вроцлаве". Не прошел автор и мимо первого гола Лукаша Черва за сборную: "Пробежал полполя, кричал, махал руками, как будто не в себе. Черв радовался так, как будто только что выиграл Чемпионат Мира, не меньше".

По поводу игры сборной Украины там подытожили: "В первом тайме украинцы были неуверенны и непостоянны, не было видно системности, а главные звезды атаки, Мудрик и Довбик, были отрезаны от остальной команды. Чехи же уверенно контролировали мяч вокруг ворот хозяев, не хватало лишь прицельных ударов".

Конечно, не обошли там и момент с пенальти на 50-й минуте: "Крейчи в борьбе с Коноплей коснулся мяча рукой и арбитр назначил достаточно жесткий и спорный пенальти. Сам защитник был удивлен, но ВАР подтвердил правильность решения, после чего Довбик уверенно реализовал одиннадцатиметровый. А уже после того, как счет стал 1:1, игра была равной. Спад чехов совпал с заменами от Гашека, а хозяева взяли инициативу в свои руки, впрочем остроты для победы им не хватило".

Издание iDnes.cz вышло с заголовком: "Лидеры, даже ничья выводит Чехию на первое место". Опять же отмечаем, что несмотря на ничью, в Чехии скорее радуются, поскольку они теперь на первом месте в таблице.

"Несмотря на то, что первый момент был за украинцами, счет открыли именно чехи", — отмечают в статье. Они также подробно описали празднование гола от Черва, который сам признался, что не знал, что делать, просто бежал и искренне радовался забитому голу. К слову, они по крайней мере вспомнили о травме Гуцуляка накануне гола, просто уточнили, что футболиста с сотрясением мозга вынесли на носилках.

Очень похожими эпитетами они описали и игру сборной Украины: "Наши соперники были неравными в темпе, неточными в передачах и немного путались в обороне, они банально спешили в простых ситуациях. Впрочем даже так находили свои моменты, в основном благодаря Мудрику, который не давал покоя обороне команды Гашека. А чехи были наоборот, точными и решительными на мяче, настырные в атаках и отчаянные в борьбе за мяч".

По поводу назначенного пенальти автор материала написал: "Свое великолепное выступление Чехия перечеркнула моментом в начале второго тайма, когда в борьбе Крейчи сыграл рукой. Даже видеоповтор был не очень убедительным и не давал однозначного ответа, но ВАР решил, что это пенальти". В дальнейшем, как указано в статье, игра была равной и забивать могли как одни, так и другие, впрочем чехам помогала сила при игре на стандартах, которую они все же не превратили в победный гол.

"Соперник сравнял благодаря руке Крейчи", — это из заголовка издания iSport.cz. Михал Квасница, который является автором данного материала, очень активно апеллирует к эпизоду с пенальти: "Украина сравняла счет исключительно из-за очень жестокого решения о пенальти после достаточно сомнительной игры рукой от Крейчи".

Сам матч там описали как потенциально победный для Чехии, поскольку команда справедливо вышла вперед и большую часть игры контролировала ее ход, имея шансы забить больше. Также там не упустили шанса сравнить моральное состояние команды сейчас с тем, которое было месяц назад, когда они проиграли Грузии. Все очень изменилось.

České Noviny вообще не стали придумывать ничего в заголовке и просто сухо написали, что чехи сыграли вничью с Украиной в Лиге Наций. Там отметили большое количество болельщиков на стадионе, ведь арена во Вроцлаве вмещает 45 000 болельщиков, а была заполнена практически наполовину. Причем чехов там было от силы несколько сотен.

Там также достаточно подробно описали первый гол от Черва, вот только не стали заострять свое внимание на пенальти, к которому были вопросы у предыдущих авторов: "Испанский арбитр назначил пенальти за игру рукой от Крейчи и наказание успешно реализовал Артем Довбик". И это все, что написали по этому поводу в статье.

В итоге они также отметили, что матч был скорее ничейным, особенно во втором тайме, когда каждая из команд периодически обменивалась острыми моментами. Это ничья, которые точно их не разочаровала, они отмечают прорыв сборной после поражения месяц назад. Они являются лидерами и этим наслаждаются.

Вот такие итоги обзора чешской прессы после этого матча. Может ли команда Реброва на что-то рассчитывать? Конечно, может. Все решится в ноябре во время следующего международного перерыва. Именно после тех матчей против Албании и Грузии можно будет делать краткий вывод по поводу выступления сборной Украины, а пока возвращаемся к клубному футболу.