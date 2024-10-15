Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все таки два: Анатолий Трубин и Иван Калюжный – Львы матча
Разница в результатах голосования была минимальной
Фото - УАФ
Впервые в истории проведения опроса о лучшем игроке по итогам матча национальной команды награда досталась двум футболистам.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По предварительным данным Иван Калюжный опередил Анатолия Трубина на 1%, но полузащитник "Александрии" появился на поле лишь на 64-й минуте. Кипер "Бенфики" спасал "сине-желтых" в шести эпизодах, поэтому его выступление однозначно заслуживает "Льва матча".
Сборная Украины продолжает занимать последнюю строчку в квартете В1 и в ближайший месяц ничего не изменится. 16 ноября подопечные Реброва поедут в гости к Грузии.
Популярное сейчас
- Наборолись на ничью. Украина - Чехия 1:1. Видео голов и обзор матча
- Украина - Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Металлист 1925 подписал бывшего игрока Днепра-1. Ним интересовалось Динамо
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу