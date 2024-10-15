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Национальная сборная Украины

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Все таки два: Анатолий Трубин и Иван Калюжный – Львы матча

Национальная сборная Украины
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Разница в результатах голосования была минимальной

Все таки два: Анатолий Трубин и Иван Калюжный – Львы матча

Фото - УАФ

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Впервые в истории проведения опроса о лучшем игроке по итогам матча национальной команды награда досталась двум футболистам.

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По предварительным данным Иван Калюжный опередил Анатолия Трубина на 1%, но полузащитник "Александрии" появился на поле лишь на 64-й минуте. Кипер "Бенфики" спасал "сине-желтых" в шести эпизодах, поэтому его выступление однозначно заслуживает "Льва матча".

Сборная Украины продолжает занимать последнюю строчку в квартете В1 и в ближайший месяц ничего не изменится. 16 ноября подопечные Реброва поедут в гости к Грузии.

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Национальная сборная Украины Иван Калюжный Анатолий Трубин
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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