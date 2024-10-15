Гуцуляк на связи: полузащитник прокомментировал свое состояние в сторис

Футболист сборной Украины Алексей Гуцуляк получил травму головы в матче с Чехией (1:1) в четвёртом туре Лиги наций. Полузащитник столкнулся с Томашем Соучеком, когда чехи забили свой гол на 18-й минуте.

Игрока "Полесье" забрали с поля на носилках. Украинская ассоциация футбола сообщила, что Гуцуляк в сопровождении представителя медицинского штаба сборной отправился на обследование в местную больницу Вроцлава. Там ему диагностировали сотрясение мозга. Футболист находится в сознании.

Алексей опубликовал сторис на своей странице в Instagram, чтобы поблагодарить всех неравнодушных за поддержку и переживания.