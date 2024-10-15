  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Гуцуляк на связи: полузащитник прокомментировал свое состояние в сторис
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гуцуляк на связи: полузащитник прокомментировал свое состояние в сторис

Национальная сборная Украины
Обновлено

Детали будут известны позже

Гуцуляк на связи: полузащитник прокомментировал свое состояние в сторис

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Футболист сборной Украины Алексей Гуцуляк получил травму головы в матче с Чехией (1:1) в четвёртом туре Лиги наций. Полузащитник столкнулся с Томашем Соучеком, когда чехи забили свой гол на 18-й минуте.

Читайте такжеГуцуляк, несмотря на ужасную травму, - в сознании. Продолжается обследование

Игрока "Полесье" забрали с поля на носилках. Украинская ассоциация футбола сообщила, что Гуцуляк в сопровождении представителя медицинского штаба сборной отправился на обследование в местную больницу Вроцлава. Там ему диагностировали сотрясение мозга. Футболист находится в сознании.

Алексей опубликовал сторис на своей странице в Instagram, чтобы поблагодарить всех неравнодушных за поддержку и переживания.

Гуцуляк на связи: полузащитник прокомментировал свое состояние в сторис - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Все таки два: Анатолий Трубин и Иван Калюжный – Львы матча
yellow-arrow
"Очень сомнительный пенальти украл очки". Украина – Чехия. Обзор послематчевой чешской прессы
yellow-arrow
Судейский эксперт – о пенальти в ворота соперника Украины: Момент очень сложный
Национальная сборная Украины Алексей Гуцуляк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Олексій Гуцуляк
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости