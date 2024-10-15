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Цыганык – о Буяльском в сборной: Если мы играем первым номером, то он очень полезен. Ему не хватает интенсивности

Национальная сборная Украины

Виталий не вписывается в игровой рисунок коллектива

Цыганык – о Буяльском в сборной: Если мы играем первым номером, то он очень полезен. Ему не хватает интенсивности

Фото: пресс-служба УАФ

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Журналист высказал мнение, почему полузащитник не может пробиться в основу сборной Украины.

"Я бы не сказал, что он не подходит. Когда Ребров выпустил Буяльского против Мальты, он очень помог. Он как второй нападающий, как футболист, который может сыграть под форвардом в матче, когда мы находимся на чужой половине поля.

Возможно, ему не хватает запаса интенсивности, чтобы отрабатывать от ворот до ворот. Но перед штрафной и в штрафной, если мы играем первым номером, то он очень полезен".

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"Он нестандартный футболист впереди. Любому форварду было бы легче, будь на поле Буяльский. Вот этот скрытый пас на 1-1,5 метра в штрафную он может отдать”, – сказал Цыганык.

Виталий дебютировал в составе "сине-желтых" в 2018 году и появлялся на поле в 17 матчах.

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Национальная сборная Украины Виталий Буяльский Игорь Цыганык
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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