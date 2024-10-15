Цыганык – о Буяльском в сборной: Если мы играем первым номером, то он очень полезен. Ему не хватает интенсивности

Журналист высказал мнение, почему полузащитник не может пробиться в основу сборной Украины.

"Я бы не сказал, что он не подходит. Когда Ребров выпустил Буяльского против Мальты, он очень помог. Он как второй нападающий, как футболист, который может сыграть под форвардом в матче, когда мы находимся на чужой половине поля.

Возможно, ему не хватает запаса интенсивности, чтобы отрабатывать от ворот до ворот. Но перед штрафной и в штрафной, если мы играем первым номером, то он очень полезен".