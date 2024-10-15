Моралес: Целостной игры нет, кадровая ситуация остается сложной. Есть критическая зависимость от Мудрика

Говорят "война ..усталость..." И что - гонорары во время войны урЕзали. Или у них условия , как у бойцов на передовой ?!Я ни во время войны..ни ДО ..не понимал : что это за такой "упорный труд" - тренировочные сессии по часу в день? при таких гонорарарх?! А , может быть, Шапе пару часов в день надо потренироваться с 10 метров в пустые ворота попадать?