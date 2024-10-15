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Моралес: Целостной игры нет, кадровая ситуация остается сложной. Есть критическая зависимость от Мудрика
Комментатор оценил действия сборной в матчах Лиги наций
Фото з відкритих джерел
Роберто Моралес заявил, что у "сине-желтых" немало проблем.
“Победа на “колхозном” поле над Грузией не дала умереть ожиданиям хоть на что-то положительное, но глобально положение вещей для сборной Украины не изменило. Все очень сложно, целостной игры нет. Только традиционно первый тайм не провалили. Кадровая же ситуация как была, так и остается сложной. В опорной зоне есть вопросы по готовности Калюжного и Степаненко".
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“Идея Матвиенко на левом фланге защиты выглядит хорошей авантюрой. Есть критическая зависимость от игры Мудрика и частично Судакова с Шапаренко. Да и настроение внутри команды под вопросом. Но и в этой ситуации можно выигрывать", – считает комментатор.
Следующие матчи Украина сыграет уже в середине ноября.
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