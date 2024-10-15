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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Моралес: Целостной игры нет, кадровая ситуация остается сложной. Есть критическая зависимость от Мудрика

Национальная сборная Украины

Комментатор оценил действия сборной в матчах Лиги наций

Моралес: Целостной игры нет, кадровая ситуация остается сложной. Есть критическая зависимость от Мудрика

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Роберто Моралес заявил, что у "сине-желтых" немало проблем.

“Победа на “колхозном” поле над Грузией не дала умереть ожиданиям хоть на что-то положительное, но глобально положение вещей для сборной Украины не изменило. Все очень сложно, целостной игры нет. Только традиционно первый тайм не провалили. Кадровая же ситуация как была, так и остается сложной. В опорной зоне есть вопросы по готовности Калюжного и Степаненко".

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“Идея Матвиенко на левом фланге защиты выглядит хорошей авантюрой. Есть критическая зависимость от игры Мудрика и частично Судакова с Шапаренко. Да и настроение внутри команды под вопросом. Но и в этой ситуации можно выигрывать", – считает комментатор.

Следующие матчи Украина сыграет уже в середине ноября.

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Национальная сборная Украины Роберто Моралес
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Источник:
Dynamomania, Рейтинг букмекерів
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
15.10.2024 в 08:23
Говорят "война ..усталость..." И что - гонорары во время войны урЕзали. Или у них условия , как у бойцов на передовой ?!Я ни во время войны..ни ДО ..не понимал : что это за такой "упорный труд" - тренировочные сессии по часу в день? при таких гонорарарх?! А , может быть, Шапе пару часов в день надо потренироваться с 10 метров в пустые ворота попадать?
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
15.10.2024 в 08:23
Говорят "война ..усталость..." И что - гонорары во время войны урЕзали. Или у них условия , как у бойцов на передовой ?!Я ни во время войны..ни ДО ..не понимал : что это за такой "упорный труд" - тренировочные сессии по часу в день? при таких гонорарарх?! А , может быть, Шапе пару часов в день надо потренироваться с 10 метров в пустые ворота попадать?
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