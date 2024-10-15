Буряк: У нас есть команда, но нет результата - поиск игры сборной Украины продолжается

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал ничью национальной команды с Чехией (1:1) в матче Лиги наций.

- Ожидался сложный для сборной Украины матч, и эти ожидания подтвердились. У нас есть команда, талантливые футболисты и тренер, но нет результата. К сожалению, сборная Украины никак не приспособится относительно того, как действовать, поиск все еще продолжается

На что прежде всего обратил внимание: наша полузащита должна создавать, а она вместо того занимается черновой работой. И еще - очень мало ударов по воротам. Раньше наши команды отличались тем, что как раз наоборот - много били. И сейчас в сборной есть немало исполнителей, способных бить по воротам, и это будет очень действенным оружием в любом поединке. Футбол состоит, прежде всего, из ударов. А сейчас наша национальная команда все что-то разыгрывает возле штрафной площади соперников, и поскольку не хватает мастерства, случаются обрезки и опасные контратаки на наши ворота.

- Чехии удалось навязать нам свой футбол?

- Да, сборная Чехии очень понравилась мне, особенно в первом тайме. Хорошее впечатление произвел своей игрой Черв, который забил нам гол. После перерыва, когда чехи подсели физически, они потеряли инициативу. Однако, все равно, это хорошо организованная команда, сильный оппонент.

- Сборная Украины могла дожать чехов в концовке матча?

- Наша национальная команда должна играть по-другому. Кроме желания достичь результата, нашим футболистам надо демонстрировать зрелищную игру, потому что на трибуны приходят болельщики и ожидают чего-то особенного от Довбика, Шапаренко, Мудрика ... Зрелище дает вдохновение, создает проблемы сопернику, дает в конце концов тот же результат. А у нас пока много брака, особенно в полузащите. Конечно, в этих спаренных турах сборная Украины всегда хуже проводит второй матч. Тем нашим футболистам, которые играют активно и очень много двигаются, сложнее. Поэтому и должны выходить на первые роли созидательные исполнители, но в поединке с Чехией были у нас проблемы с последней передачей ...

- Перед голом в наши ворота произошел досадный эпизод - столкновение головами футболистов и травма Гуцуляка. Арбитр должен был мгновенно остановить игру? В таком случае, гол чехов не состоялся бы...

- Не ищите чего-то такого... Это была борьба, и такие столкновения случаются. Черв пробил по ходу атаки и забил гол. Тем более мяч вылетел не из-под тех футболистов, которые столкнулись головами. Все произошло мгновенно, очень динамично, и рефери действовал правильно. Повторюсь, такое бывает. С чехом ничего не случилось, а наш - Гуцуляк пострадал. У меня в карьере были два сотрясения мозга, я только в раздевалке приходил в себя, а потом 15 дней не играл.

- В эпизоде, когда чешский защитник сыграл рукой и арбитр поставил пенальти в нашу пользу, сборной Украины повезло?

- Там все было на усмотрение рефери. Как я понял, чех пытался сыграть плечом, однако загреб мяч рукой... Последнее касание - от руки, поэтому назначение 11-метрового несомненно. В целом отмечу, что ничья - справедливый итог этого матча. Если мы хотели большего, то нужно лучше использовать потенциал таких футболистов, как Довбик, Яремчук и тот же Мудрик, например. Для первых двух необходима качественная фланговая работа сборной, передачи под них, а Мудрика, конечно, надо загружать по-другому. Минус в том, что стопроцентных моментов наша команда создает мало.

- Можете кого-то отметить в составе сборной Украины?

- Стабильно отыграл Трубин. Можно еще Забарного отметить, который очень вырос, как футболист, Шапаренко выполнил значительный объем работы. К сожалению, не было нужного исполнения со стороны Судакова.

- Какой финиш ждет нашу национальную команду?

- Два тяжелых выезда, которые усложнятся из-за усталости сборников после матчей за клубы - насыщенный сезон в самом разгаре. Ни в коем случае нельзя недооценивать сборную Албании. Посмотрел как албанцы Грузию победили - и получил удовольствие от футбола в их исполнении. Эта виктория была заслуженной. Поражает индивидуальное мастерство албанской команды. Понравилась также игра сборной Грузии, которая доминировала, тем более - на своем поле, где соперникам всегда очень трудно, и нашей команде будет непросто. Думаю, если в противостоянии с этими сборными мы добьемся ничьих, это будет также неплохо. Во всяком случае, у футболистов сборной Украины, не сомневаюсь, есть мотивация, есть цель, и есть прекрасная возможность подтвердить свой класс, - считает Буряк