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Черв: Празднование гола в ворота Украины возникло ниоткуда, я не знал, что делать
Матч завершился вничью - 1:1
Фото: fotbal.cz
Полузащитник сборной Чехии Лукаш Черв прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в матче 4-го тура Лиги наций. Единственный гол в составе чехов оформил именно он на 18-й минуте.
"Празднование гола возникло ниоткуда, я не знал, что делать. Это просто были эмоции. Я вообще не заметил, что эпизод проверяет ВАР, пока не обернулся и не спросил, что произошло. Только тогда я понял, что Соучек с кем-то столкнулся. Я просто пытался хорошо ударить по мячу, и это получилось.
Чем больше мы будем играть вместе, тем лучше мы наладим взаимодействие и будем лучше дополнять друг друга. Против Албании я играл ниже, на этот раз Соучек действовал ниже, мы меняемся позициями.
Конечно, это дополнительное преимущество, когда есть клубные связи. К примеру, Шулц и Хорый – это те футболисты, с которыми я играл весной в Пльзене, и это во многом нам помогает", – сказал Черв.
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