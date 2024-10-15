Черв: Празднование гола в ворота Украины возникло ниоткуда, я не знал, что делать

Полузащитник сборной Чехии Лукаш Черв прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в матче 4-го тура Лиги наций. Единственный гол в составе чехов оформил именно он на 18-й минуте.

"Празднование гола возникло ниоткуда, я не знал, что делать. Это просто были эмоции. Я вообще не заметил, что эпизод проверяет ВАР, пока не обернулся и не спросил, что произошло. Только тогда я понял, что Соучек с кем-то столкнулся. Я просто пытался хорошо ударить по мячу, и это получилось.

Чем больше мы будем играть вместе, тем лучше мы наладим взаимодействие и будем лучше дополнять друг друга. Против Албании я играл ниже, на этот раз Соучек действовал ниже, мы меняемся позициями.

Конечно, это дополнительное преимущество, когда есть клубные связи. К примеру, Шулц и Хорый – это те футболисты, с которыми я играл весной в Пльзене, и это во многом нам помогает", – сказал Черв.