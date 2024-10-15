Милевский раскритиковал Мудрика и назвал лучшего игрока сборной в матче с Чехией

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский определил лучшего игрока сине-желтых в игре против Чехии (1:1) в четвертом туре Лиги наций.

"Миша [Мудрик] точно нет. Слушал я наших комментаторов, которые очень хвалили Мишу и говорили: "Мудрик - это такой футболист, который делает разницу". Возможно, и хорошо, что хвалят, но за сколько матчей Миша забил гол Грузии (1:0)?

Мое мнение такое - если человек играет в "Челси", а не в условной Шепетовке, то разницу он должен делать в каждой игре, а Миша этого не делает. Хорошо, он забил Грузии, а дальше что?

"Льва матча" я отдам Зубкову. Он вышел на замену в непростой момент, отдал классную передачу Конопли в эпизоде с пенальти, был активным на правом фланге. Саня - мыслящий игрок, который понимает футбол. Зубков всегда играет стабильно, поэтому для меня он лучший игрок вчерашнего матча", - поделился Милевский.