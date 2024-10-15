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Милевский раскритиковал Мудрика и назвал лучшего игрока сборной в матче с Чехией

Национальная сборная Украины

Бывший форвард высказал свое мнение

Милевский раскритиковал Мудрика и назвал лучшего игрока сборной в матче с Чехией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский определил лучшего игрока сине-желтых в игре против Чехии (1:1) в четвертом туре Лиги наций.

"Миша [Мудрик] точно нет. Слушал я наших комментаторов, которые очень хвалили Мишу и говорили: "Мудрик - это такой футболист, который делает разницу". Возможно, и хорошо, что хвалят, но за сколько матчей Миша забил гол Грузии (1:0)?

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Мое мнение такое - если человек играет в "Челси", а не в условной Шепетовке, то разницу он должен делать в каждой игре, а Миша этого не делает. Хорошо, он забил Грузии, а дальше что?

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"Льва матча" я отдам Зубкову. Он вышел на замену в непростой момент, отдал классную передачу Конопли в эпизоде с пенальти, был активным на правом фланге. Саня - мыслящий игрок, который понимает футбол. Зубков всегда играет стабильно, поэтому для меня он лучший игрок вчерашнего матча", - поделился Милевский.

Сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу группы В1 Лиги наций.

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Артем Милевский Украина Чехия
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
15.10.2024 в 10:23
куда вы лезете с такой игрой --стадо
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
15.10.2024 в 10:23
куда вы лезете с такой игрой --стадо
Ответить
0
0

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