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Милевский раскритиковал Мудрика и назвал лучшего игрока сборной в матче с Чехией
Бывший форвард высказал свое мнение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский определил лучшего игрока сине-желтых в игре против Чехии (1:1) в четвертом туре Лиги наций.
"Миша [Мудрик] точно нет. Слушал я наших комментаторов, которые очень хвалили Мишу и говорили: "Мудрик - это такой футболист, который делает разницу". Возможно, и хорошо, что хвалят, но за сколько матчей Миша забил гол Грузии (1:0)?
Мое мнение такое - если человек играет в "Челси", а не в условной Шепетовке, то разницу он должен делать в каждой игре, а Миша этого не делает. Хорошо, он забил Грузии, а дальше что?Читайте такжеМоралес: Целостной игры нет, кадровая ситуация остается сложной. Есть критическая зависимость от Мудрика
"Льва матча" я отдам Зубкову. Он вышел на замену в непростой момент, отдал классную передачу Конопли в эпизоде с пенальти, был активным на правом фланге. Саня - мыслящий игрок, который понимает футбол. Зубков всегда играет стабильно, поэтому для меня он лучший игрок вчерашнего матча", - поделился Милевский.
Сборная Украины после 4-х туров с 4 очками продолжает замыкать турнирную таблицу группы В1 Лиги наций.
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